Pääkirjoitus: Kuntakokeilu on asiakasta varten – Mielekkään työn löytyminen on tärkeätä

Paljon puhutaan työvoimapulasta ja työvoiman tarpeesta. Helposti jää unohduksiin se tosiasia, että samaan aikaan osa ihmisistä on työttömänä. Työpaikkojen ja työvoiman yhdistäminen ei ole aina yksinkertaista. Samalla tullaan turhaankin syyllistäneeksi työnhakijoita.

Jokilaaksojen kuntakokeilussa on onnistuttu tuomaan palvelut lähelle työnhakijoita. Ylivieskan, Kalajoen ja Oulaisten lisäksi mukana ovat Alavieska ja Merijärvi, joissa ei ole aiemmin ollut saatavilla TE-toimiston lähipalveluita. Kuntakokeilupäällikkö Mervi Mäkihonka kertoo Keskipohjanmaan haastattelussa, että nimenomaan asiakaspalvelu on se asia, johon työntekijät ja asiakkaat ovat tyytyväisiä (KP 2.1.).

Kuntakokeilupäällikön näkemystä on syytä kuunnella. Työnhaku on tärkeä ja henkilökohtainen tilanne, jossa osa asioista selviää mahdollisesti paremmin kasvokkain. Apuna on myös moniammatillinen palveluverkosto. Ylivieskassa osana tiimiä on jopa psykiatrinen sairaanhoitaja. Yhteistyökumppaneina toimivat myös alueen oppilaitokset.

On selvää, että jokainen ei tarvitse kaikkia palveluita. Ihmisten työllistyminen ja mielekkään työpaikan löytäminen on ensiarvoisen tärkeää.