Pääkirjoitus: Presidentin puhe on tärkeä traditio erityisesti vaikeina aikoina

Tasavallan presidentin puhe on traditio, jota ilman on vaikea kuvitella vuoden ensimmäistä päivää. Nyt puhetta odotettiin suurella mielenkiinnolla erityisesti siksi, että viime vuosi oli poikkeuksellinen Suomessa ja koko Euroopassa, kansainvälisestikin.

Ukrainan järkyttävät tapahtumat heijastuvat kaikkialla ja uudenvuoden toivomuksista yleisin oli varmasti rauha. Nimenomaan rauha Ukrainassa. Vuosikymmenet on voitu toivoa aivan toisenlaisia asioita, kun rauha on ollut itsestään selvä. Suomi on ollut ja on edelleen hyvinvointivaltio, jossa asiat ovat hyvin, mutta monella on myös aitoja ongelmia.

Presidentti Sauli Niinistö ottikin puheessaan odotetusti esiin menneen vuoden vaikeudet, erityisesti Ukrainan kärsimykset. Hän totesi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan olevan historiallisen käänteen äärellä, viitaten luonnollisesti Suomen Nato-päätökseen.. Yksi näkökulma Niinistön puheessa oli luonto ja ilmastonmuutos. Presidenttinä Niinistö on ollut vahva mielipidevaikuttaja ja onneksi hän käytti valtaansa viestimällä myös ihmisyydestä ja inhimillisyydestä. Uudenvuoden puhe sisälsi ajatuksia elämän arvosta. Mieleen jäi lause: "Arkipäiväinenkin voi riittää: vaikkapa oman vastuun täyttäminen, toiselle auttavan käden ojentaminen tai vain kanssaihmisten kunnioittava kohtaaminen."

Vuoden kuluttua on Niinistön viimeisen uudenvuoden puheen aika tasavallan presidenttinä. Niinistön sanomisille on varmasti kysyntää valtakunnallisesti ja kenties erityisesti kansainvälisesti senkin jälkeen, kun hänen kautensa päättyy.

