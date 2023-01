Pääkirjoitus: Maakuntaviestiä ja pakkasta on jännitetty monet kerrat – Maailman hienointa viestiä kannattaa odottaa

Jälleen jännitetään, saadaanko maailman hienoin maakuntaviesti järjestettyä loppiaisena. Sääennuste näyttää tällä hetkellä siltä, että Kaustisella ei hiihdetä ensi perjantaina vaan viesti siirtyy viikon päähän varapäivälle. Se on harmillista, mutta pakkaseen eivät järjestäjätkään pysty vaikuttamaan.

Keski-Pohjanmaan liiton maakuntaviestityöryhmän puheenjohtaja Heikki Haapala arvioi maanantaina, että "pahalta näyttää". Päätös viestin hiihtämisestä tehdään hyvissä ajoin, mutta parin kolmen päivän odotus tuntuu tietysti pitkältä. Maakuntaviestin virallinen pakkasraja on 15 astetta. Haapala sanoo, ettei siitä tingitä, koska mukana on 16-vuotiaita hiihtäjiä.

Tänä vuonna hiihdetään, ennemmin tai myöhemmin, 71. maakuntaviesti. Tapahtumaa voi hyvällä syyllä kutsua ainakin Suomen hienoimmaksi, sillä muualla viesti on loppunut tai pienentynyt. Toki Keski-Pohjanmaallakin on oltu huolissaan viestin tulevaisuudesta, mutta edelleen riittää kiinnostusta katsomossa ja laduilla.

Maakuntaviestin paikkana on suuren kulttuurisen Keski-Pohjanmaan alue aina ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta Pohjois-Pohjanmaan puolelle. Tapahtuma on hyvä esimerkki siitä, että elämä ei välttämättä noudata hallintorajoja vaan maakunta näyttää tässäkin voimansa. Toki alueella on muitakin yli rajojen ylittäviä toimintoja kuten Keski-Pohjanmaan liikunta, osuuskauppa, osuuspankki, ammattikorkeakoulu ja vaikkapa Hilla Group.

Keski-Pohjanmaan maakuntaviestiin starttaamassa 36 joukkuetta.

Puitteet ovat kunnossa niin hiihtäjille kuin yleisöllekin, joten ne asiat ovat järjestyksessä, joihin Kaustisella voidaan vaikuttaa. Vielä viime viikolla Puhkionkallion alueella liikkui lumikuormia vetäviä traktoreita.

Kaustisella maakuntaviesti hiihdetään nyt neljännen kerran. Erityisesti vuoden 1980 viesti on jäänyt paikkakunnalla mieleen poikkeuksellisen suurena yleisötapahtumana, joka keräsi arviolta 8000 hengen yleisön. Aika on tehnyt tehtävänsä. Järjestäjät toivovat, että viestiä tulee Kaustiselle seuraamaan vähintään 1 500 katsojaa. Siihen luotetaan, että maakuntaviesti kiinnostaa nykyäänkin yleisöä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.