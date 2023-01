Keskipohjanmaa herätteli lukijoitaan kommentoimaan nykyisiä kielitaitovaatimuksia työpaikoilla – lue täältä lukijoiden mielipiteitä puolesta ja vastaan

Keskipohjanmaan uutinen (KP 2.1.2023) Sujuvasta suomesta on pakko joustaa – Jos työpaikoilla ei pärjää puhumalla englantia, tekijät karkaavat Keski-Pohjanmaalta: "Nyt työllistyminen riippuu siitä, kuinka hyvin hallitsee suomen tai ruotsin" sai lukijat kommentoimaan nykyisiä kielitaitovaatimuksia.

Suomessa maan hallintokieli on suomi, vain suomen kieli täyttää nämä kriteerit. Muuttuvassa työympäristössä on hyvä osata myös englantia, mihin juttukin viittaa. Kaikille jotka asuvat Suomessa on etua hallita suomen kieli koska noin 95 % sitä osaa. Ruotsin kieli ei ole rikkaus Suomessa jos se olisi rikkaus sitä kaikki puhuisivat.

Valinnainen kielivalinta

Kyllä suomea puhuvia työntekijöitä löytyy jos palkka on kohillaan.

Keijo

Ei voi ymmärtää että Keski-Pohjanmaalla pitää osata ruotsia.

TB

On varmaan hauskaa moittia heitä jotka hallitsevat molemmat kotimaiset kielet. ”Suomessa puhutaan suomea” kuulee usein, täyttä puppua. Ellei itse osaa, onko se piikki nahassa kun joku lähelläsi puhuu ruotsia? Ensinnäkin mm. Kokkolassa, Keski-Pohjanmaalla kielitaito on suuri etu työmarkkinoilla.

Toiseksi, on jopa kohteliasta osata edes joitain perussanoja, jos joku ruotsiksi toivoo neuvoja. Kielitaito on rikkaus, eikä repussa raskas kantaa.

Mikä ettei TB?

Itse olen ollut valmis perehdyttämään uusia tulokkaita englanniksi (tai vaikka ruotsiksikin) jo vuosia ja tämän olen työnantajalle myös ilmoittanut. Uskon, että kohta se myös realisoituu. Työntekijöitä tarvitaan lähivuosina useita. Aika nopeasti se suomen kielikin tarttuu siihen uuteen työntekijään, kun ympärillä kieltä kuulee kotona istumiseen sijaan paljon enemmän.

Tehtailla työskentelevä

Kielitaitovaatimuksia käsiteltiin myös Keskipohjanmaan pääkirjoituksessa (KP 30.12.2022) otsikolla Yritysten vaatimuksia vaikkapa kielitaidosta saakin haastaa.

Miksi ihmeessä suomen kieliset käyttävät sanaa "pakkoruotsi" jatkuvasti? Kielten opetus on ihan sama sama käytkö suomalaista tai ruotsinkielistä koulua. Toisessa ensimmäinen vieras kieli on joko suomi tai ruotsi. Onko suomenkielisillä muka vaikeampaa oppia ruotsia kuin ruotsinkielisillä suomea? Ihan sama tarvitseeko jompaakumpaa jatkossa elämässään. Oppiaine on kuitenkin olemassa. Ei "pakkosuomea" sanaa käytetä silti. Onko niin vaikeaa myöntää että kielen lukeminen on vaikeaa? Kuinka paljon saksaa tai englantia, ranskaa tai jopa latinaa loppujen lopuksi esim, Kokkolassa tarvitaan? Jokainen kieli on hyvä osata, ja niitä on lukujärjestyksessä tykkäät tai et. Jokaiseen lukuaineeseen joutuu uhraamaan aikaa halusta riippumatta. Pakko on vain kuolla, ei pakko puhua jos ei halua.

Miten olisi

Kyllä ruotsinkielisillä on helpompi oppia suomea, koska kieliympäristö on suomenkielinen, taas suomenkieliset ruotsin kieltä harvemmin kohtaavat arjessa. Tässä tulee se oppimisen ero, joka tukee ruotsinkielisiä työmarkkinoille "kaksikielisessä" suomessa. Osaamista mitataan ruotsinkielellä, joka kohtelee epäoikeudenmukaisesti suomenkielistä väestöä.

Olisiko näin

Sallittakoot jokaisen työnantajan itse valita palkkaamansa työntekijät haluamallaan osaamisvaatimuksilla.

Yrittäjä

Eiköhän ensin olis aktoivoitava meidän omat kortistosta. Monelle alalle on ammattilaisia kortistossa, mutta usein syy on että maksetaan kotia sen verta hyvin että ei kannata sitä työtä ottaa. Tätä tietenkään yrittäjät eivät sulata, sillä sehän on piikki heidän lihassaan että työntekijöillekin täytyy maksaa. Joten lauletaan työvoima laulua että saataisiin ulkomailta halpa työvoimaa tänne.

Toinen asia on monella, varsinkin teollisilla aloilla kielimuuri. Se taas luo työturvallisuus riskin. On työpaikkoja ja tehtäviä joissa ei ole sijaa väärin ymmärretyksi tulemiselle.

Tätä ei moni ymmärrä, joka ei itse ole sellaisissa tehtävissä. Ajatellaan että se on vain maahanmuuttajia vastaan olevaa höpinää, mutta eipäs ole.

Puuha

Jos työpaikkojen kielikin on muuttumassa englanniksi niin toisen kotimaisen opettaminen käy järjettömäksi ja on pelkkää resurssien tuhlaamista. Jos tämä englannistuminen alkaa toteutua niin silloinhan olisi kiire määrätä että englanti on jokaisella pakollinen kieli äidinkielen lisäksi eikä muita pakollisia vieraita kieliä ole koulussa. Jos tätä ei tehdä niin meillähän syntyy työpaikkoja joissa suomalainen ei ymmärrä mitä puhutaan.

No eikös

Pysyykö kielten opetus tässä mukana, riippuu poliittisista päättäjistä. Yritysten kielitaitotarpeet ovat kasvussa jatkossakin. Yhä useampi yritys on osa kansainvälistä konsernia ja myös suomalaisyritysten palveluksessa on ulkomaalaista henkilöstöä, joiden työkieli on jokin muu kuin suomi.

Englanti oli odotetusti elinkeinoelämässä yleisimmin käytetty vieras kieli. Kasvava tarve on useamman vieraan kielen taitajille. Tärkein syy tähän on yritysten toimintaympäristön ja liiketoiminnan yleinen kansainvälistyminen. Kielitaito on luokiteltu kansallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä tulevaisuuden avaintaidoksi.

Suomi on Euroopan unionin jäsenvaltio ja siten todistetusti osa länttä. Tämän myötä suomalaisten ei tarvitse samalla tavalla kuin kylmän sodan aikakaudella todistella kuulumistamme läntiseen maailmaan. Suomi on luonnollisesti myös osa Pohjoismaita, eikä tätä tarvitse enää todistella ruotsin kielen avulla, kuten oli vielä tilanne kylmän sodan aikana.

Tarvitaan kielten opetuksen kehittämistä sekä kulttuurituntemuksen lisäämistä. Tässä ei saa jarruna olla RKP:n kielipolitiikkaa, joka pakottaa kaikkien suomalaisten opettelemaan "pakkoruotsia " Joka on muitten tärkeimpien kielten tuntimäärästä pois.

Kielimaailma muuttuu