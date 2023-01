Keskipohjanmaan lukijat pohtivat syitä Pitkänsillankadun liikennesumppuun Kokkolan keskustassa

Pitkänsillankadun katuremontti ja etenkin kadun talvikunnossapito (KP 2.1.2023) saivat Keskipohjanmaan lukijat älähtämään.

Harvassa kaupungissa liikenne sujuu näin pienellä automäärällä yhtä huonosti kuin Kokkolassa. Enkä tarkoita pelkää keskustaa. Punaiset liikennevalot pysäyttää matkan tehokkaasti vaikka on yksin risteyksessä.

Roope

Pysäköintiaikojen muutos taitaa olla ydinsyynä ongelmiin. Katuja ei saada enää kunnolla koskaan puhdistettua. Tämä oli tiedossa.

Ydinsyy ongelmiin

Todellinen syy ongelmiin on useimmiten autoilijoiden asenteet. Vaikka tilaa olisi parkkeerata auto sille tarkoitettuun paikkaan, niin talvi ikäänkuin antaa vapauden parkkeerata vähän sinnepäin. Säännöt on kuitenkin tarkoitettu noudatettaviksi yhteisen hyvän nimissä. Pysäköinninvalvontaa tässä pitää terästää siten että jos tilaa on, mutta kulkuväline on paikoitettu ajorataa haitallisesti kaventavasti, niin lappu. Yleisohje on, että jos ei voi lumen takia parkkeerata "oikein", niin siihen ei pidä parkkeerata. Jos kuitenkin parkkeeraa, niin lappu. Näin toimien keskustan parkkipaikat jäävät ennen pitkää niille, jotka osaavat parkkeerata oikein ja liikenne sujuu, eikä hälytysajoneuvojen kulku esty.

Valvonta-asia

Pääsyyt lienevät olemattomat ajotaidot sekä katujen kunnossapito. Esimerkkiä voi hakea myös vaikka surullisen surkealta Sairaalakadulta, jota ei olla rempattu, ja mihin ei kuitenkaan talvisin mahdu yhtään liikenteenkäyttäjää parkkeerauksen ja huonon ylläpidon vuoksi. Kadun yläpäässä tumpataan autot huoletta jalkakäytävälle, keskelle risteysaluetta ja ihan minne lystätään. Ei muuta kuin lappuliisat asialle, niin kyllä menee kalloon pikkuhiljaa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Liikennekulttuuri

Koko Kokkolan keskusta on täysi susi suunnittelultaan. Nyt on lähdetty liikaa hifistelemään ja haaveilemaan jotain vihreää siirtymää liikaa. Aivan kertakaikkisen epäonnistunut. Kuolin isku keskustan elävöittämiselle.

Puuha

Kapeneehan se katu kun autot parkkeerattu osittain ajokaistalle niin kuin jutun toisesta kuvasta voi nähdä. Kesällä jos jättäisi auton noin niin äkkiä olis puskaradiossa kivitettävänä. Nyt talvi pelastaa parkkeeraajan ja lehtikin sai klikin.

Helppo

Uhriutuminen on turhaa. Niin kauan kuin muistan, on kokkolalaisten mielipuuhaa ollut ajaa ympäri Rantakadun kulmaa etsien parkkipaikkaa joka on mahdollisimman lähellä kaupan tiskiä – ilmeisenä tavoitteena päästä asioimaan ilman että joudutaan astumaan autosta ulos. Tätä rinkiä edesauttaa myös työssäkävijöiden sankarillinen antaumus pyrkiä varaamaan jokainen vapaa parkkipaikka kadun varsilta. Näinpä parkissa seisovat klo 8-16 sinne kuulumattomat autot kun mahdolliset liikkeissä asioivat taas pyörivät pientä piiriänsä ja sormien osoittelu jatkuu.

Höpönhöpö

Suurin ongelma on tässä se että on suunniteltu kävelijöiden ja pyöräilijöiden näkökulmasta katualue. Suurin osa liikkuu kuitenkin autolla ja autoilijat tuovat myös suurimmat rahavirrat nuiden kunnostettujen katujen varsillaoleville liikkeille. Ja ei osata suunnittelussa huomioida talvikunnossapidon helppoutta.

Kuurankukka

Niinpä, ja sitten tuo typerä laki uudistus että saa pysäköidä vasemmalle jolloin auto jää keskelle kapeaa katua jotta kuljettaja pääsee lumivallin johdosta edes ulos autosta. Tietysti johtuu kuskistakin, mutta kun ei jaksa kävellä muutamaa askelta jotta kykeneen sitten illalla salille.

Sisko

Aiheesta lisää:

Kokkolan Pitkänsillankatu sumputtaa autot – "Talvikelillä on haasteita", myöntää infrasuunnittelija