Anni Teerikankaan mielipidekirjoitus: Metsä ja puupelto ovat aivan eri asioita

”Metsä ei ole puupelto” — kirjoitti Solveig Polvi Keskipohjanmaa-lehdessä (30.12.2022) vastauksena mielipidekirjoitukseeni. En voisi olla enempää samaa mieltä. Metsä ja puupelto ovat ihan eri asioita. Metsä on ikivanha ja monimuotoinen elinympäristö jonka lahopuut tarjoavat turvan lukemattomille uhatuille eliölajeille. Puupelto on tasaikäinen ja yksilajinen, hallittu ja ”hoidettu”. Metsä ja puupelto ovat aivan eri asioita.

Solveig suositteli minulle myös metsään menemistä. Sitä neuvoa noudattaisin niin kovin mielelläni, mutta alkavat ne oikeat metsät olla jo harmillisen harvassa, toistaakseni sen numeron tilastosta, vain 2,9% pinta-alasta.

”Metsien kasvu ei ole muuttunut yhdessä yössä” on myös väite, jonka kanssa on helppoa olla samaa mieltä! Mutta nyt oletan, että Solveig vaihtoi puheenaihetta biodiversiteetistä ilmastonmuutokseen. Ei se mitään, voimme mieluusti puhua siitäkin: Lehtien mielipidepalstoilla ja sosiaalisessa mediassa on viime aikoina näkynyt paljon yllättynyttä epäuskoa LUKE:n laskelmiin metsien hiilinielujen romahtamisesta. Se lienee jonkinlaista vahvistusharhaa, jossa ihminen näkee totena vain sen mikä vahvistaa olemassaolevaa käsitystä asioista.

Karu totuus kuitenkin on, että se tyyli millä Suomi on ”hoitanut” metsiään on ollut kestämätön jo pitkään. Metsiä ei voi vain hakata joka vuosi enemmän ja enemmän, ilman että seinä tulee jossain vaiheessa vastaan. Eivät vain vihreät, vaan monituiset ilmasto- ja metsätutkijat varoittivat jo Sipilän hallitusta siitä, että jos Suomi ei taltuta metsähakkuiden määrää alaspäin, niin Suomen hiilinielut tulevat romahtamaan.

Kuka muistaa tutkijoiden varoitukset? Minäpä muistan. Kuunteliko Sipilä kumppaneineen tutkijoita, ja heidän varoituksiaan? Ei. Ja mitä sitten tapahtui? Suomen hiilinielut ovat romahtaneet, aivan kuten tutkijat yrittivät varoittaa.

On ymmärrettävää, että jos ei alunperinkään kuunnellut tutkijoiden varoituksia, voivat laskelmat tulla yllätyksenä. Metsien kasvu ei todellakaan ole muuttunut yhdessä yössä, laskelmat metsien kasvusta perustuvat tietoon jota tutkijat ovat keränneet jo vuosikymmenten ajan.

Lopuksi vielä lohdutuksen sana, jotka kieltäytyvät uskomasta tuoreisiin tieteellisiin laskelmiin: Metsä ei ole puupelto, mutta hiilinieluja ovat kummatkin… Toivottavasti tämä tarkentaa kaikille, että kyse on kahdesta eri keskustelusta.

Ilmasto- ja energia-asioihin keskittyvien ministerien työnä on seuraavaksi miettiä lisätoimia nielujen vahvistamiseksi nyt saadun selvityksen pohjalta: maankäytön ilmastovaikutuksia voidaan parantaa myös muutenkin kuin nieluja kohentamalla, esimerkiksi puuttumalla turvepeltoihin, joiden ilmastopäästöt ovat myös isoja.

Metsien biodiversiteetin SEKÄ luonnon hiilinielujen säilyttämisen puolesta,

Anni Teerikangas

Pietarsaari

Eduskuntavaaliehdokas

Vihreät - De Gröna