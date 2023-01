Pääkirjoitus: Joskus tuntuu, että ihmisten kärsivällisyys on melko vaatimatonta luokkaa – Katuremontista ei pidä hermostua

Kokkolan keskustassa Pitkänsillankadulla ja Rantakadulla tehty katuremontti on herättänyt tunteita kuten tällaiset asiat aina. Ihmisten kärsivällisyys vaikuttaa olevan melko olematonta, kun oma mukavuus on uhattuna.

Kokkolan Pitkänsillankatu sumputtaa autot

Toki on todettava, että Pitkänsillankadun osuus, joka jää Rantakadun ja Ristirannankadun väliin, on talvella hiukan ongelmainen. Se on paikoin niin ahdas, että kaksi autoa ei mahdu ajokaistoille yhtä aikaa. Tämä tuskin on ollut alkuperäinen tarkoitus.

Onko kysymys siitä, että talvikunnossapitoa on terävöitettävä vai tarvitaanko järeämpiä toimia, se selviää jossain vaiheessa. Yhtenä ratkaisuna pidetään sitäkin, että pysäköintimahdollisuuksia vähennetään talviaikana.

Tässä tilanteessa tarvitaan sopeutumista. Isompia muutoksia ei pystytä talvella toteuttamaan, jos sellaiselle ylipäätään on tarvetta. Kärsivällisyyttä tarvitaan liikenteessäkin.