Valtakunnallisesti asuntomarkkinoiden äkkijarrutus syveni joulukuussa, OP Kodin välittämien kauppojen määrä väheni edellisvuodesta yli 40 prosenttia. OP Kodista kerrotaan, että näin vähäistä kauppamäärää ei ole nähty ainakaan vuoden 2013 jälkeen.

Asuntomarkkinat hiljentyivät syksyllä nopeasti. OP Kodin kautta tehtiin vuosien 2019–2021 joulukuussa keskimäärin noin 900 asuntokauppaa. Joulukuussa 2022 asuntokauppoja tehtiin 552. Pudotusta vuoden 2021 kauppamäärään nähden on yli 40 prosenttia.

– Korkean sähkön hinnan, korkojen nousun ja inflaation vuoksi isoja hankintoja mietitään nyt todella tarkkaan. Asuntojen laskevat hinnat voivat kuitenkin myös hieman alkaa houkuttaa ostajia liikkeelle, kertoo OP Kodin johtaja Lasse Palovaara.

Toisin on paikallisesti: Kokkolassa, Ylivieskassa ja Kalajoella asuntokauppa käy, vieläpä edellisvuotta vilkkaampana.

– Hyvin erilainen tilanne meillä täällä on valtakunnallisiin, ja etenkin Etelä-Suomen lukuihin verrattaessa. Asuntokauppa käy ja kasvua on ollut, kaupan kasvu ei ehkä suuren suurta, mutta kasvua kuitenkin. Joulukuun tehtyjä asuntokauppoja verrattaessa edelliseen joulukuuhun, kasvu on ollut viiden prosentin luokkaa niin Kokkolassa, Kalajoella kuin Ylivieskassa, kertoo OP Koti Pohjanmaan toimitusjohtaja Mika Heikkilä Keskipohjanmaalle.

Alueen asuntojen hinnat ovat pysyneet maltillisina, eivät ainakaan ole olleet laskussa, kertoo asuntokaupan ammattilainen.

– Myytävää eli tarjontaa on tällä hetkellä vähemmän, sitä voisi olla enemmänkin. Silti hyvin löytyy monenlaisia kohteita. Nyt ovat tosi ostajat liikkeellä. Kerrostaloasunnot käyvät kaupaksi sekä hyväkuntoiset uudehkot omakotitalot ja paritalot. Asunnon ostajia kiinnostavat myös energiaratkaisut, lämmitysmuodot, joilla voi vaikuttaa oman energiankäytön määrään, tietää Heikkilä kertoa.

Miksi asuntokauppa näyttää näinkin erilaiselta Kokkolan, Kalajoen ja Ylivieskan alueella?

– Kaikki nämä kaupungit poikkeavat toisistaan, mutta niitä yhdistää tietynlainen samankaltaisuus, eli halu satsata ja uskallus uskoa tulevaan. Kokkolassa asuntokauppaa kirittää suurteollisuuden investoinnit ja hyvät näkymät, Ylivieskassa palvelualan näkymät ja Kalajoella matkailu. etenkin Kalajoella rakennetaan uutta koko ajan.

OP Ryhmän ekonomistit ennakoivat joulukuisessa asuntomarkkinakatsauksessaan, että asuntojen hinnat laskevat tänä vuonna keskimäärin 4–6 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hintojen odotetaan laskevan 5–7 prosenttia. Laskevat hinnat voivat tuoda myös mahdollisuuksia ostajille.

– Mikäli on pitkään harkinnut asunnon ostamista pääkaupunkiseudulta, nyt voi olla oikea hetki lähteä liikkeelle. Aiempina vuosina asuntonäytöillä on usein ollut kiirettä, mutta nyt ostaja ehtii vertailla kohteita ja harkita tarjouksia, toteaa OP Kodin johtaja Lasse Palovaara.

Valtakunnallisesti OP Kodin välittämien asuntojen myyntiajat pidentyivät edelleen marraskuusta, kerrostalojen myyntiajat noin viikon ja rivitalojen parisen viikkoa.

Asunto Björndahl Oy:n konttorinjohtaja Jörn Sundström toteaa puolestaan, että asuntokauppa on käynyt edellisvuoden tapaan. Suunnilleen samoissa lukemissa ollaan.

– Kauppaa on tehty, ihan ok. Tottakai ajan ilmiö on se, että ihmiset ovat varovaisia, mutta edelleen halutaan asua omistusasunnoissa se on selkeästi nähtävissä. Etenkin tulevaan juuri tässä hetkessä katsomme erittäin valoisasti, kertoo Sundström ja jatkaa pakkaamista.

parhaillaan Asunto Bjöndahl muuttaa Kokkolassa toimistotilansa upeisiin, entisen Handelsbankenin kiinteistön, tiloihin Mannerheiminaukiolle.

Niko Tynkkinen Kiinteistömaailma Kokkolasta kertoo, että kauppa on asuntomarkkinoilla käynyt. kokkolan lisäksi kiinteistökauppaa on tehty lähi maakunnissa sekä loma-asuntokauppaa Leviä ja Rukaa myöten.

– Suurin piirtein samoissa lukemissa ollaan mitä aiempana vuotena. Asuntokauppa käy, varovaisuutta toki on ilmassa. Minkäänlaista notkahdusta ei ole asuntokaupassa meillä ollut. Tällä hetkellä halutuin ja varmimmin myyvä kohde on alta kymmenen vuoden ikäinen omakotitalo maalämmöllä, summaa Kiinteistömaailma Kokkolan toimitusjohtaja ja kertoo katsovan luottavaisesti tulevaisuuteen.

– Tottakai teollisuusalueen investoinnit ja uudet työpaikat luovat aina nostetta ja kysyntää myös asuntokauppoihin.

