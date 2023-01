Poliisi etsii Alavudelta maanantaina kadonnutta noin 65-vuotiasta miestä. Hän lähti noin puolenpäivän maissa ajamaan Alavudelta Soiniin valkoisella Volkswagen Transporterilla. Auto on vuosimallia 1998, ja sen rekisteritunnus on MIK-622.

Poliisi uskoo, että mies voi liikkua myös laajemmallakin alueella, koska hän on liikkeellä autolla.

Kadonnut on noin 180 senttimetriä pitkä, ja hänellä on lyhyt parta, silmälasit sekä ruskeat, hieman harmaantuneet hiukset. Hänellä on päällään siniset verkkarit, tummanvihreä maastotakki, kumisaappaat ja punainen lippis.

Mahdolliset havainnot kadonneesta miehestä tai hänen autostaan voi ilmoittaa hätänumeroon 112.