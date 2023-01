MTK Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtajan Jan-Ove Nymanin mielipide: Ruuan saannin varmistamiseen pitää nyt herätä

Maa, joka ei pysty ruokkimaan kansaansa ei voi olla itsenäinen ja vapaa.

Presidentin uuden vuoden puheessa Euroopassa käynnissä oleva sota ja poikkeusoloihin varautuminen nostettiin esiin. Presidentti huomioi, miten siirtyminen päästöttömiin energialähteisiin parantaa maamme turvallisuutta ja huoltovarmuutta. Oletan, että presidentti tarkoitti tässä ensisijaisesti kotimaisia energialähteitä. Kun rajat sulkeutuvat ja tavaroista tulee puute, niin energian lisäksi myös ruuan saaminen vaikeutuu. Ruuan saannin varmistamiseen meidän pitää nyt viimeistään vuonna 2023 herätä. Jatkan tällä Presidentin esiin nostamalla turvallisuus ja huoltovarmuusteemalla.

Suomen elintarvikemarkkinat eivät toimi ja tämä on tiedetty jo vuosia. Silti sama markkinoiden valtaepätasapaino on sallittu jatkuvan. Yksi markkinaosapuoli takoo ennätystulosta kvartaalista toiseen samalla kun ruokaketjun alkupäässä tehdään konkursseja. Kilpailumarkkinalaki ei salli myyjien välistä yhteistyötä, mutta ostajan puolella kahden suuren muodostama oligopoli on hyväksytty. Nyt korjaamme satoa siitä, mitä vuosien aikaan olemme kylväneet. Alkutuottajan heikko markkina-asema ei ole vierasta muuallakaan EU:ssa, mutta siinä miten eri tahot toimivat on eroja. Ranskassa kauppa toimii isänmaallisesti ja laittaa tuontituotteille suuremman katteen, jotta kotimainen olisi halvempaa.

Suomessa kauppaa toimii päinvastoin, lisää kovimman katteen kotimaiselle ruualle ja ottaa täyden hyödyn irti halvasta tuontiruuasta pitämällä sen avulla kotimainen sisäänostohinta alhaalla. Tämä vielä tuotteilla, jotka ovat tuotettu ulkomailla Suomessa laittomin tuotantomenetelmin. Ympäristöä ja eläinten hyvinvointia ei tuotannossa huomioida, kuten meillä, mikä tarkoittaa pienempiä tuotantokustannuksia. Kun pääkriteeri hankinnoissa on hinta, niin meidän vaatimustasollamme tuotetuille tuotteille ei saada riittävää korvausta.

Kaupan toimijoilla olisi ollut mahdollisuus korjata tämä tilanne sellaiseksi, että kaikki pärjäävät, mutta kvartaalien ennätystulosten sokaisemana herrat eivät ole nähneet kokonaisuutta. Suomalaisen ruuantuotannon tapattaminen on varsin epäisänmaallista toimintaa ja meidän kaikkien, koko yhteiskunnan, vaaraksi. Tätä ei näköjään oikaista muuta, kun lainsäädännön keinoin joten valitkaamme nyt keväällä sellaiset lainsäätäjät, jotka ymmärtävät ja uskaltavat tehdä asialle jotain. Keski-Pohjanmaa on ruuantuotannon pikkujättiläinen ja tuottajat viestivät, että kyllä me tämän kansan ruokimme, kunhan sille annetaan reilu mahdollisuus.

Jan-Ove Nyman

toiminnanjohtaja

MTK Keski-Pohjanmaa