Suomalaiseen kulttuuriin on kuulunut uhkailu raastuvalla. Harva kuitenkin uhkauksiaan toteuttaa, sillä oikeudenkäyntikulut pelottavat. Vain riittävä varallisuus kannustaa hakemaan riidalle tuomarin sinettiä.

Yle uutisoi keskiviikkona, että kuluttajariitalautakunta hukkuu ratkaisua odottaviin tapauksiin. Syynä on luonnollisesti käynnissä oleva energiakriisi. Kuluttajat hakevat tukea lautakunnan suosituksista esittäessään vaatimuksiaan sähköyhtiöille.

Tulevan viikonlopun sään ennustetaan olevan kuluneen talven kylmin koko Suomessa. Tämä tietää joillekin sellaisia korotuksia sähkölaskuihin, että keinot niiden maksamiseksi alkavat olla vähissä. Silti vain harva pohtii tosissaan laskun kohtuullistamista oikeusteitse. Vastassa ovat sähköyhtiöiden kovapalkkaiset lakimiehet. Mitäpä, jos oikeutta hakeva häviää, ja oikeudenkäyntikulut lankeavat yhtiön oikeuteen haastaneen kontolle? Lasku hirvittää vielä enemmän kuin sähkölasku.

Kuluttajariitalautakunta on puo­lu­ee­ton ja riip­pu­ma­ton rii­dan­rat­kai­si­ja. Se antaa rat­kai­susuo­si­tuk­sia ku­lut­ta­jien ja yri­tys­ten vä­li­siin oi­keu­del­li­siin kiistoi­hin. Lau­ta­kun­ta on ollut tavallisen ihmisen turva. Vaikka sen pää­tök­set ovat suo­si­tuk­sia, elin­kei­non­har­joit­ta­jat nou­dat­ta­vat nii­tä hy­vin. Suu­rem­mat yri­tyk­set nou­dat­ta­vat lau­ta­kun­nan rat­kai­su­ja lä­hes aina.

Tammikuun alussa Kuluttajariitalautakunta julkaisi tiedotteen, jossa se arvostelee lentoyhtiö Finnairia. Lautakunnan mukaan valtionyhtiöiden tulisi toimia esimerkkeinä ja noudattaa kuluttajariitalautakunnan päätöksiä, mutta Finnair on nyt poikennut tästä. Se on jättänyt noudattamatta useita lentojen viivästyskorvausta koskevia lautakunnan tekemiä päätöksiä. Lisäksi yhtiö on ilmoittanut kuluttajaviranomaisille, ettei se noudata muitakaan vastaavissa asioissa annettavia lautakunnan päätöksiä. Tällainen toi­min­ta na­ker­taa ku­lut­ta­jan­suo­ja­jär­jes­tel­män us­kot­ta­vuut­ta.

Välinpitämättömällä toiminnallaan Finnair ei aiheuta harmia vain asiakkailleen, vaan se muodostaa uhan kansalaisten oikeusturvalle. Koska lautakuntamenettely on maksutonta, siihen ei sisälly samanlaista kuluriskiä kuin tuomioistuinmenettelyyn. Lautakunta onkin usein ainoa oikeusturvatie yksityisille kansalaisille kuluttaja- ja asuntokauppariidoissa.

