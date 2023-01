Kino-Keskipohjanmaassa ihastuttavan Kiljuset!-elokuvan ohjaaja Reetta Huhtanen – Elokuva-arvioissa myös Whitney Houston-elämäkertaelokuva ja neljäs Napapiiri, jossa "näyttelijät tuhlaavat lahjojaan roskaan"

Kino-Keskipohjanmaan vuoden ensimmäinen videovieras on Kiljuset!-filmin ohjaaja Reetta Huhtanen. Hänen onnistunut päivityksensä Kiljusen herrasväestä on tullut ensi-iltaan Keski-Pohjanmaankin elokuvateattereihin.

Palkittu dokumenttiohjaaja kertoo vlogissa ensimmäisestä pitkästä fiktiostaan. Erona Jalmari Finnen vanhoihin kirjoihin on se, ettei enää naureta ulkonäölle. Myös tarina keksittiin uutena, koska alkuperäiskertomuksissa tilanteet ovat lähinnä tuokiokuvia. Tässäkin versiossa Luru ja Mökö pysyvät kaksospoikina, vaikka Huhtanen myöntää, että kiusausta tyttöistämiseen oli. Kino-Keskipohjanmaalle ohjaaja kertoo hyvän syyn, miksi Kiljusissa pitäydyttiin Jalmari Finnen tekstissä tältä osin.

Kiljuset! Ohjaus Reetta Huhtanen. Käsikirjoitus John Lundsten ja Jenny Dahlström Jalmari Finnen tarinakokoelmien pohjalta. Kuvaus Hannu-Pekka Vitikainen. Pääosissa Hugo Koivulehto, Nino Kröger, Mimosa Willamo, Ylermi Rajamaa. 83 min. S. Bio Rex, Kokkola. Kino Virta, Kalajoki. Kinokulma, Oulainen.

★ ★ ★ ★

Jalmari Finnen 1900-luvun alkuvuosikymmeninä kirjoittama kahdeksanosainen lastenkirjasarja Kiljusen herrasväestä kokee uuden tulemisen Reetta Huhtasen ensimmäisessä fiktioelokuvassa. Ohjaajan ymmärrys lasten maailmaa ja mielikuvia kohtaan loisti jo Jusseissa ja DocPointissa sekä ulkomaillakin palkintoja voittaneessa herkässä dokumentissa Aatos ja Amine (2019).

Kiljuset! on ihastuttava koko perheen elokuva. Reetta Huhtasen hienovarainen lähestymistapa selittänee, että kuviin on saatu niin raikkaat ja luontevat alakouluikäisten näyttelijöiden pääosasuoritukset mikroilmeitä myöten. Nino Kröger Luruna ja Hugo Koivulehto Mökönä ovat löytöjä. Kiljusten kaksospojat kantavat filmin onnistuneesti maaliin saakka.

Taitaviksi tiedetyt aikuiset ovat lapsinäyttelijöiden vanavedessä venyneet parhaimpaan leikkisyyteensä. Vähän höpsöinä, mutta rakastavina vanhempina Mimosa Willamon käytännönläheinen äiti ja Ylermi Rajamaan filosofeeraava isä täydentävät toisiaan. Elena Leeven tarkkaan harkitseva poliisipäällikkö, tuoreen isän väsymystä poteva Lauri Tilkasen konstaapeli ja Tommi Korpelan päsmäröivä presidentin adjutantti ovat herkullisesti luotuja hahmoja. Eikä Sanna-Kaisa Palo palopäällikkönä jää yhtään jälkeen.

Mökö (Hugo Koivulehto) ja Luru (Nino Kröger) leipovat kakun, kun vanhemmat unohtavat kaksospoikien syntymäpäivän. HANNU-PEKKA VITIKAINEN/TACK FILMS

Juoni on yksinkertainen, mutta toimiva. Tarina etenee sattumusten farssina ja slapstickin hengessä. Silti kaikki henkilöt lapsista aikuisiin, pääosista sivuosiin, piirretään kokonaisiksi omine luonteineen. Puvustus on pastellisävyistä ja silmää miellyttävää eikä sitä karkkiväriä, mikä usein on lastenelokuvien automaattinen asetus. Realistisiin tiloihin luotu lavastus on ilmeikästä. Totta kai poliisilaitoksen varustekaapissa on rinkeleitä.

Helsingin kesäinen kaupunki ihmisineen tarjoaa seikkailulle antoisat puitteet. Mukana on monille tuttuja ja vähän tuntemattomampiakin miljöitä. Ulkonäkymät tavoitetaan raikkain kuvakulmin ja sisäkuvat ovat kiinnostavia yksityiskohtia täynnä. Poikien unohdetusta syntymäpäivästä alkava Kiljusen perheen arkinen kaaos huipentuu Lurun ja Mökön Pulla-koiran perässä juosten tekemään palatsivallankumoukseen Presidentinlinnassa.

Vaikka mukana on Kiljusiin kuuluvaa huutoa ja hurlumheita, kokonaisuus on selkeä ja hallittu niin lapsiyleisön kuin aikuistenkin katsoa. Rimaa ei ole laskettu millään tuotannon tasolla. Onkin ihme, että näin näyttävä kotimainen on saatu aikaan puolella toista miljoonalla eurolla.

Kiljusen perheestä on nyt tehty jo neljä elokuvaa. Ensimmäinen oli mykän kauden lyhytfilmi Kiljusen pojat koulussa vuonna 1921. Lasten maailma on ajaton ja mielikuvitus hallitsee siellä.

Whitney Houston (Naomi Ackie) esittää kansallislaulun Hollywood Bowlissa vuonna 1991. EMILY ARAGONES/CTMG

I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie. Ohjaus Kasi Lemmons. Käsikirjoitus Anthony McCarten. Kuvaus Barry Ackroyd. Pääosissa Naomi Ackie, Stanley Tucci, Tamara Tunie. 144 min. K12. BioRex, Pietarsaari. Kino Virta, Kalajoki. Bio Rex, Kokkola.

★ ★ ★ ★

Kasi Lemmonsin elämäkertaelokuva saa varmasti monen taas tarttumaan Whitney Houstonin Greatest Hits -kokoelmaan, joko vinyylinä, cd-levynä tai suoratoistolta. Laulajan parhaat balladit ja tanssibiisit ovat säilyttäneet tehonsa, vaikka jury ei vieläkään ole päässyt lopulliseen päätökseen siitä, onko Dolly Partonin alkuperäisversio I Will Always Love Yousta sittenkin se herkempi tulkinta.

Kymmenen vuotta sitten vain 48-vuotiaana huumeiden vaikutuksen alaisena tapaturmaisesti kuollut Whitney Houston tunnettiin ennen kaikkea tulkitsijana. Hän ei säveltänyt laulujaan, mutta teki niistä omansa. Voimakkaassa lauluäänessä on avaruutta ja tekniikka ylivertainen. Houston punoi muiden sävellykset ja sanoitukset ainutlaatuisen äänensä kultalangalla. Hän onkin kaikkien aikojen palkituimpia laulajatähtiä ja mustana artistina pioneeri, joka saavutti valkoisenkin yleisön ennen kokemattomalla tavalla.

Poppia laulava Houston ei aina saanut hyväksyntää omiensa keskuudessa. Hän ei ollut tarpeeksi ”rhythm and blues” eikä tarpeeksi musta. Laulajan seksuaalista suuntautumista ei hyväksytty. Suhde aviomies Bobby Browniin oli huumeinen ja poliisit hälytettiin ainakin kerran kotiin miehen väkivaltaisuuden vuoksi. Managerina toimiva isä kavalsi tyttären rahoja. I Wanna Dance on fiktio, mutta tuo vastoinkäymiset esiin vain hieman pehmennellen. Vuoden 2018 Kevin Macdonaldin Whitney-dokumentin väitettä, että sukulainen käytti Houstonia lapsena hyväksi, ei käsitellä.

Naomi Ackie on nimiroolissa täydellinen, vaikka lauluosuudet kuullaan enimmäkseen alkuperäisinä. Näyttelijästä välittyvät Houstonin sitkeys ja huumorintaju. Esiintymiskohtauksissa on vangitsevaa karismaa. I Wanna Dance ei näytä vain laulajan tähtihetkiä, vaan myös prosessin, millä niihin päästiin. Antoisinta elokuvassa onkin oikeiden sävellysten löytyminen ja esitysten valmistumisprosessi, laulajan työ.

Naomi Ackien pääosan ohella korostuu Stanley Tuccin tutulla taidolla veistämä levytuottaja Clive Davis, joka löysi CBS- ja Arista-yhtiöille tukun muitakin kestotähtiä. Tamara Tunie on suurenmoinen persoona Houstonia kontrolloivana, mutta loppuun saakka tukevana laulajan äitinä.

Kasi Lemmonsin ohjaus ja Anthony McCartenin käsikirjoitus luovat varman perustan. I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie on viihteellinen, mutta painokas filmi, joka kunnioittaa kohdettaan silittelemättä liikaa tämän inhimillisiä heikkouksia menestyksen paineissa. Yllättäen tähtielämäkerta on myös hienovarainen. Esimerkkeinä merkityksellisen pitkään kuvissa pidetty nimikirjoitusten kerääjä sekä luonteva biseksuaalisuuden käsittely niin Houstonin kuin Davisin osalta.

Liian usein taiteilijoista tehdyt filmit tulkitsevat kohteitaan surkeaa loppua vasten. Sehän on monesti sattumanvarainen. I Wanna Dance juhlii Whitney Houstonin saavutuksia, elinvoimaa ja iloa. Kaksi ja puolituntinen ei tunnu pitkältä hänen seurassaan.

Mikko Töyssy, Heikki Ranta ja Timo Lavikainen ottavat rennosti napapiirillä. KRISTIINA SALMÉN/YELLOW FILMS & TV

Napapiirin sankarit. Ohjaus Juha Wuolijoki. Käsikirjoitus Pekko Pesonen. Kuvaus Juge Heikkilä. Pääosissa Heikki Ranta, Mikko Töyssy, Timo Lavikainen. 87 min. K7. Kino Virta, Kalajoki. Bio Rex, Kokkola. BioRex, Pietarsaari.

★

Elokuvasarja Napapiirin sankarit jatkaa tasaisen vauhdin taulukolla. Kun edellinen sai kaksi tähteä, Napapiirin sankarit 4:lle jää enää yksi. Jos edes Tiina Lymi ei saa jatko-osaan persoonallista kosketusta, mitä toivoa on Juha Wuolijoella?

Uutuus ei ole yhtään hauska eikä siinä ole tarinaa senkään vertaa. Naisryhmä takanani arveli etukäteen suomalaisen elokuvan saavan heiltä ne tyypilliset kolme ja puoli tähteä. Lähtiessään julistivat tuomioksi kaksi ja puoli. Sekin on kovin hyväntahtoista filmille, joka pudottaa viime vuoden hyvän kotimaisen tason taas pohjamutiin. Pilkistävä rakkaustarinakin kadottaa kaiken kosketuksen elävään elämään ja aitoihin ihmisiin. Tätä on tehty rahankiilto silmissä ja varman päälle. Eiväthän filmisarjan miljoona fania voi olla väärässä?

Napapiiri nelonen on rytmitön ja laiska kooste aiempien osien loppuun kaluttuja teemoja. Syyttävä katse kohdistuu Pekko Pesosen onnettomaan käsikirjoitukseen. Mikään aihe tai vaihe ei tunnu sen enempää tarkoituksenmukaiselta kuin kiinnostavaltakaan. Tarina ei etene loogisesti eikä kasva luontevasti. Tapahtumat ovat sattumanvaraisia ja henkilöt yliammuttuja, mutta alikirjoitettuja. Ainoa ideanpoikanen löytyy sankarien viimeisestä kohtauksesta. Se tulee vajaassa puolistoistatuntisessakin aivan liian myöhään.

Dome Karukosken ohjaamassa ensimmäisessä Napapiirissä jahdattiin digiboksia. Nyt tyyppejä Lapissa liikuttaa tofu. Ruoka mainitaan filmissä yli neljäkymmentä kertaa ja ruotsinnoksessa vielä useammin. Varmasti aivan sattumalta eräs Napapiiri 4:n sponsoreista on kyseistä ruokaa valmistava yritys. Napapiiri nelonen aliarvioi katsojaa.

Ainoina valopilkkuina kaamoksessa kimmeltävät Timo Lavikainen, Mikko Töyssy ja rohkeana valintana uusi tulokas pääosaan, sympaattinen Heikki Ranta. He yrittävät kaikkensa toivottomin eväin. Pamela Tola ja Kari Ketonenkin tuhlaavat lahjojaan roskaan.