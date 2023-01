Viime vuonna pelastustoimella oli tehtäviä koko Suomessa noin 100 700 kappaletta. Se on hivenen alle aikaisempien vuosien keskiarvon, sillä esimerkiksi vuosin 2018–2020 hälytystehtäviä oli keskimäärin yli 107 000 vuodessa. Aiheesta kertoo sisäministeriö tiedotteessaan.

Viime vuoden noin 100 700:sta tehtävästä kiireellisiä tehtäviä oli noin 66 600, tulipaloja noin 11 860 ja liikenneonnettomuuksia noin 16 200. Vuorokaudessa hälytystehtäviä koko Suomessa oli keskimäärin noin 276.

Pelastustoimen hälytystehtävien yleisin tehtävälaji oli aiempien vuosien tapaan tarkastus- ja varmistustehtävä, joita oli vajaa 40 000. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi palovaroittimien ja sammutuslaitteistojen tarkistus- ja varmistustehtävät. Toiseksi yleisin oli terveystoimeen kuuluvat ensivastetehtävät, joita oli viime vuonna vajaat 17 000.

Pelastustoimen yksiköllä kesti saapua kohteeseen keskimäärin yhdeksän minuuttia ja 19 sekuntia siitä hetkestä, kun pelastuslaitos on hälytyksen saanut.

– Pelastustoimen tehtävänkuva on hyvin monipuolinen, jota kuvastaa hyvin se, että tulipaloja oli vain hieman yli kymmenys hälytystehtävistä, pelastusylitarkastaja Rami Ruuska sisäministeriöstä toteaa tiedotteessa.

Hälytystilastoissa on alkanut vähitellen näkymään se, että pelastustoimen ydintehtävänä on ollut jo vuosia onnettomuuksien ehkäisy. Esimerkiksi rakennuspalojen määrä on kymmenen vuoden aikana tippunut noin 6 000:sta 5 000:een. Samassa ajassa palokuolemien määrä on vähentynyt puoleen. Vielä vahvistamaton palokuolleiden määrä viime vuodelle on 47 henkilöä.