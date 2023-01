Pia Räihälän kolumni: Turhaa kulutusta kannattaisi karsia silloinkin, kun siihen eivät piiskaa hirmuiset sähkölaskut

Suomalaiset onnistuivat pienentämään sähkönkulutusta viime vuoden lopulla, joulukuussa jopa kymmenellä prosentilla edellisvuoteen verrattuna, tiedotti Fingrid vastikään. Säästö ei selity lauhalla säällä, koska lukemassa oli kuulemma otettu huomioon lämpötilan vaikutus kulutukseen. Marraskuussa säästöä tuli yhdeksän prosenttia ja syys-lokakuussa seitsemän.

Moni on laskenut huoneiden lämpötilaa tänä talvena. Jos sattuu olemaan sähkölämmitys ja kallis sähkösopimus, on pakkokin. Lämpötilan laskeminen yhdellä asteella tuo jo viiden prosentin säästön energiankulutukseen.

Sähkösaunat ovat luultavasti lämmenneet monessa kodissa entistä harvemmin ja entistä lempeämpiin lämpötiloihin. Astetta alemmas -kampanjan sivuilla kerrotaan, että energiatehokkain saunan lämpötila on 70­-80 astetta, ja saunan lämmittäminen sataan asteeseen nostaa sähkönkulutusta 20-30 prosenttia. Meillä sauna lämpiää puilla, mutta ei sitäkään koskaan sataan asteeseen lämmitetä. Mieluummin nautin lempeistä löylyistä kuin poltan nahkani.

Valot sammutetaan, kun niitä ei välttämättä tarvita. Sähkön kulutusta tasataan pyörittämällä pyykki- ja tiskikoneita yöllä, ja etätyöläinen voi käynnistää pesukoneen vaikka lounastauolla, joka sekään ei kuulu kulutushuippuaikoihin.

Myös kunnat pyrkivät säästämään energiaa. On muun muassa saatettu alentaa lämpimän käyttöveden lämpöä muutamalla asteella. Uimahalleissa ei pidetä kaikkia saunoja lämpimänä koko päivää. Yrityksissä on ollut omia säästötoimiaan, kaupoissa on esimerkiksi asennettu ovia kylmälaitteisiin.

Mikään näistä toimista ei vielä tunnu ylivoimaiselta. Itse asiassa ne tuntuvat varsin järkeviltä. Toimittaja Helena Petäistö viime syksynä Keskipohjanmaan haastattelussa paheksui sitä, että suomalaiset lämmittävät kotejaan niin että niissä voi paukkupakkasillakin oleskella t-paidassa. Mikä järki siinä oikeasti on? Ja kuka edes huomaa, jos hanasta tuleva lämmin vesi on pari astetta aiempaa viileämpää?

Ehkä voisimme oppia nämä toimintatavat niin, että ne olisivat käytössä myös sitten, kun sähkön hinta toivottavasti taas palaa siedettävälle tasolle. Turhaa kulutusta kannattaisi karsia silloinkin, kun siihen eivät piiskaa hirmuiset sähkölaskut. Voisi joskus miettiä ihan vaikka luonnonvarojakin.