Turpeessa on Suomella valtava omaisuus. Se vastaa määrältään lähes Norjan tunnettuja öljyvaroja. Norja on hyödyntänyt uusiutumattoman öljynsä ja on rikas velaton valtio. Suomi ei hyödynnä uusiutuvaa turvettaan ja on pahoin ylivelkaantunut.

Turve lisääntyy eli uusiutuu noin 41 miljoonaa m3 vuosittain (GTK selvitys nro 443 v. 2014). Vuosina 2000–2021 on turvetta nostettu keskimäärin 17 miljoonaa m3/vuosi, viime vuosina tosin huomattavasti tätä vähemmän. Suomen turvepääoma on lisääntynyt nostotkin huomioiden 24 milj. m3/vuosi. Vuosina 2000–2021 on turve siis lisääntynyt eli uusiutunut yli 500 miljoonaa kuutiometriä.

Vuonna 2000 luokiteltiin turve eduskunnan suuressa valiokunnassa arpomalla uusiutumattomaksi energiaksi. Äänet olivat äänestyksessä menneet tasan. Nyt on talousvaliokunnassa pohdittu jo toista vuotta tätä samaa asiaa eli onko turve uusiutuvaa vai uusiutumatonta energiaa. Sillä on suuri merkitys, onko jokin energialähde uusiutuvaa vai uusiutumatonta. Uusiutuvan energian käyttö on suositeltavaa ja luonnon kannalta kestävää, uusiutumattoman energian, kuten öljyn, kivihiilen ja maakaasun, ei sitä ole.

Suomi voisi olla energian suhteen omavarainen, jos se hyödyntäisi uusiutuvan turpeensa. Koska kotimainen turve on luokiteltu uusiutumattomaksi, siitä on tehty mm. verotuksellisesti niin kallista, että voimalaitosten on ollut edullisempaa tuoda puuhaketta ulkomailta. Esimerkiksi Venäjältä on tuotu viime vuosina valtavia määriä haketta kotimaisen turpeen korvaajaksi. Koska tuonti Venäjältä on tuskin mahdollista moniin vuosiin, on nyt yhdestoista hetki nostaa kotimainen turve sille kuuluvaan arvoon. Energiakriisi on tässä ja nyt.

Ensimmäinen askel on todeta turve tieteellisenä tosiasiana uusiutuvaksi energiaksi ja hyödyntää se täysimääräisesti vuotuisen kasvun osalta. Turvetuotannon voi nykykäytöstä viisinkertaistaa kajoamatta lainkaan turvepääomaan, eli käyttämällä pelkästään sen vuotuista kasvua, turvepääoman korkoja.

Sekin on mahdollista, että jokin kansainvälinen kriisi muodostuu todella pahaksi, ulkomailta tarvittaisi energiaa, mutta sitä ei saada ostettua millään hinnalla. Silloin on hyvä muistaa, että Suomelle on viimeisten runsaan kahdenkymmenen vuoden aikana kertynyt säästöön "turvepankki" eli kasvureserviä edellä mainittu 500 miljoonaa kuutiometriä.

Poliitikot ovat vuosikausia ajaneet turvetuotantoa alas milloin mistäkin syystä. Mikään ei ole Suomelle tärkeämpää kuin oman ruuan ja energian tuotanto. Tulevissa eduskuntavaaleissa turve on nostettava ykkösasiaksi.

Tapio Salminen

Turve uusiutuvaksi -kansalaisaloitteen vastuuhenkilö