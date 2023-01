Lukijan mielipide: Omistusasunnon loputkin korkovähennyksestä poistui

Vuoden alusta poistui asuntolainan korkovähennys verotuksessa, joka olikin enää mitättömän pieni, 5 prosenttia maksetuista koroista verotuksessa. Asuntolainan korkovähennys on pienentynyt asteittain vuodesta 2012 lähtien ja tänä vuonna korkoja ei voi vähentää ollenkaan verotuksessa. Vuonna 2018 se oli vielä 35 prosenttia ja nyt siis tämän vuoden alusta 0 prosenttia.

Jos sen sijaan olet ottanut lainan sijoitusasunnon hankkimista varten, voit vähentää korot verotuksessa kokonaan.

Kun oletetaan, että ostat 150 000 euron hintaisen uudiskohteen, jossa on yhtiölainaa 70 prosenttia, maksat 45 000 euroa kauppahintana ja loppu 105 000 euroa on yhtiölainaa. Oletetaan hoitovastikkeeksi 150 euroa, rahoitusvastikkeen suuruudeksi yhtiölainasta 530 euroa ja vuokratulo olisi 750 euroa. Kuukaudessa verotettavaa vuokratuloa syntyy seuraavasti: vuokran määrä on siis tuo 750 euroa. Vähentää saa verotuksessa hoitovastikkeen 150 euroa, vähentää saa rahoitusvastikkeen 530 euroa ja verotettavaa tuloa syntyy 70 euroa ja tästä menee se 30 prosentin pääomavero eli maksat veroa 21 euroa. Kun taas ilman vähennyskelpoista yhtiölainaa verotettavaa tuloa syntyisi noin 505 euroa. Siitä veron määrä 30 prosenttia olisi 151,50 euroa. Näin valtio tässä tapauksessa tukee joka kuukausi sijoitusasunnon ostajaa 130,50 eurolla, kun yhtiölainan (rahoitusvastike) saa vähentää kokonaisuudessaan.

Kyllä tämä tuntuu täysin epäoikeudenmukaiselta järjestelmällä. Jos nuoripari ostaa omistusasunnon, he eivät voi vähentää verotuksessa lainakorkoja ollenkaan. Jos on ylimääräistä rahaa ja sijoittaa sen rahan ostamalla asunnon uudiskohteesta, niin voi vähentää vuokratuloista kaiken, mikä edellä olevassa esimerkissä tuli esille.

Heikki Jokinen

Ylivieska