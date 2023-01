Energiasää muuttuu huonoksi lähipäivinä – Sähköpulan todennäköisyys on pieni, rauhoittelee Tuomas Rauhala Fingridistä ja selittää, miksi

Seuraa tulevien päivien energiasääennuste: Energiasää on aluksi huonoa tai erittäin huonoa. Lauantaista alkaen on tuulisempaa. Alkuviikolla sää lisäksi lauhtuu, joten energiasään ennustetaan olevan pääasiassa tavanomaista.

Näin kerrottiin Ilmatieteen laitoksen sivuilla 5.1.2023.

Mitä tämä meteorologinen profetia tarkoittaa sähkön riittävyyden kannalta? Sitä, että vaikka pakkanen paukkuu, kiertäviä sähkökatkoja ei ole näköpiirissä. Sähköpulan todennäköisyys on pieni, tyynnyttelee voimajärjestelmän käytön johtaja Tuomas Rauhala Fingridistä.

Sää on sähkön riittävyyden kannalta toki parin päivän ajan haastava, mutta Rauhala muistuttaa, että sähkön riittävyys on kiinni monista muistakin muuttujista. Suurin osa niistä on kelpo tolalla.

– Perjantaina on arkipyhä (loppiainen), jolloin esimerkiksi teollisuus käyttää vähemmän sähköä. Sähkön käytön taso on matalampi, niin myös lauantaina ja sunnuntaina (arkipäiviin verrattuna).

– Kotimaisen sähköntuotannon ja sähkön saatavuuden eli tuonnin osalta tilanne on hyvä. Kokonaistilanteen hyväksi tekee myös se, että Suomessa sähkön käyttö on vähentynyt merkittävällä tavalla, Rauhala perustelee.

Ellei pakkasjakso äidy rajuksi ja pitkäksi, haastavakaan sää ei lähtökohtaisesti muodosta isoja ongelmia sähkön riittävyydelle.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Jos useampi tekijä alkaa kääntyä tilannetta vastaan, marginaalit pienenevät. Seuraamme jatkuvasti tilannetta. Tuulen osalta 24 tuntia on verrattain luotettava ajanjakso (ennusteille), lämpötilan kohdalla puhutaan useista vuorokausista, Rauhala sanoo.

Ilmatieteen laitos on ryhtynyt tuottamaan energiasääennusteita, jollaisia Fingridilläkin on käytössä ja joissa kuvataan säätilan vaikutusta energian tuotantoon ja kulutukseen. Energiasääennuste julkaistaan maanantaisin ja torstaisin Ilmatieteen laitoksen verkkopalvelussa ja meteorologit-Twitter -tilillä.

Energiasäälle on määritelty viisiportainen asteikko: erittäin hyvä, hyvä, tavanomainen, huono ja erittäin huono energiasää. Keskeiset kriteerit ovat lämpötila ja tuulen voimakkuus.

Ilmatieteen laitoksen sivuilla todetaankin, että energian eli esimerkiksi sähkön kulutukseen vaikuttaa eniten ulkoilman lämpötila. Talvella lämpötila vaikuttaa lämmitystarpeeseen. Mitä kylmempää ulkoilma on, sitä enemmän lämmitykseen kuluu energiaa.

Erittäin hyvä energiasää on hyvin tuulinen ja huomattavan lauha. Hyvällä energiasäällä on tuulista mutta ei liian kylmää. Hyvän energiasään kriteerit täyttyvät myös silloin, kun on heikkotuulista mutta huomattavan lauhaa.

Tuulinen ja kylmä sää on energiasääasteikolla tavanomainen. Samaan kategoriaan menee tuuleltaan kohtalainen ja vuodenaikaan nähden lämpötilaltaan tavanomainen sää, niin myös heikkotuulinen ja lauha sää.

Kun on heikkotuulista ja kylmää tai hyvin tuulista ja kireää pakkasta, vallitsee huono energiasää. Energiasää painuu erittäin huonoksi, kun on heikkotuulista ja pakkanen kireää.

Ilmatieteen laitoksen energiasääennuste ei kerro sitä, onko sähkö keskimääräistä halvempaa tai onko sitä riittävästi saatavilla. Ennusteesta ei siis suoraan voi päätellä, onko kiertäviä sähkökatkoja odotettavissa. Hyvän energiasään aikaan sääolosuhteet ovat Suomessa suotuisat energiatasapainolle.

Lisää aiheesta:

Tiedote sähkökatkoihin varautumisesta kolahtaa pian postiluukusta Kokkolan alueella – tiedotteella pyritään tavoittamaan ne, jotka eivät ole aktiivisia verkossa

Kun sähkökatko tulee, toimi näin – Löytyvätkö kotoasi nämä varusteet? Katso video

Näin Kokkolassa on valmistauduttu sähköpulaan: "Varautumisen ei tarvitse olla näkkileivän makuista" – Katso tallenteet varautumisesta ja turvallisuudesta