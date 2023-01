Pääkirjoitus: Eduskuntavaalien tulosta ei ole vielä taputeltu

Eduskuntavaaleihin on vajaat kolme kuukautta, ja tunnelma kiihtyy. Jos puolueet tuijottavat kannatusmittauksia tarkasti, niitä seuraavat myös kansalaiset. Se on varmaa, että tilanteet ehtivät muuttua vielä suuntaan ja toiseen ennen päivämäärää 2.4.

Ylen tuoreessa kannatusmittauksessa perussuomalaiset kiri pääministeripuolue SDP:n ohi kakkoseksi peräti 19,3 prosentin kannatuksella. Kokoomus jatkaa selvänä ykkösenä, joskin kannatus on hiukan laskenut edelliseen mittaukseen verrattuna. Keskustan puoluejohtaja Annika Saarikko voi kenties hiukan vetää henkeä, kun puolue on saanut kannatuksensa nousuun. 10,9 prosentin suosio ei varmasti tyydytä, mutta on selvästi parempi kuin loppuvuoden gallupeissa.

Mielenkiintoinen havainto sinänsä on se, että oppositiopuolueet johtavat Ylen gallupissa vaalikevään alkaessa. Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilän mukaan perussuomalaisten kannatuksen tasaisuuteen vaikuttaa nykyisen puheenjohtajan Riikka Purran onnistuminen. Jokisipilän mielestä Purra on ns. normaaliajan puheenjohtaja (KP 5.1.). Perussuomalaisten kannatusta päästään mittaamaan vain, jos väki lähti äänestämään.

Tulevien eduskuntavaalien voittajia ei voida vielä taputella. Edes kokoomuksen pääsy suurimmaksi puolueeksi ei ole varmaa. Eduskuntatutkimuksen asiantuntijana Jokisipilä muistuttaa kilpailun olevan niin kovaa, että kenenkään poliitikon ei pitäisi sortua sanomaan asioita, joita joutuu jälkikäteen selittelemään. Edellinen selittelijä oli kokoomuksen Petteri Orpo, joka kompuroi kommentoidessaan puolustusministeri Antti Kaikkosen isyyslomaa. Kolmessa kuukaudessa ehtii yksi jos toinenkin kompuroida.

Ehdokkaat käyvät jo kampanjoitaan kuten kuuluukin. Tänä viikonloppuna ulkotapahtumissa testataan todellista kiinnostusta. Sen verran kova pakkanen on ehdokkaille ja kansalaisille.

