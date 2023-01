Pääkirjoitus: Lasten kohtaamaan väkivaltaan on aina puututtava, vaikka moderni maailma tekeekin asiat hankaliksi huomata

Lasten ja nuorten hyvinvointi on hyvin keskeinen asia juuri nyt ja tulevaisuuden näkökulmasta. Koulukiusaamisesta on puhuttu vuosia, jopa vuosikymmeniä, mutta väkivalta vain näyttää jatkuvan eri muodoissa kouluissa ja niiden ulkopuolella.

Maailma on monimutkainen paikka. Uudenlaisten viestintäkeinojen seurauksena ihmisiä kiusataan tavoilla, jotka leviävät hyvin nopeasti mahdollisesti suurenkin joukon tietoon. Toisaalta ikävä ja seurauksiltaan vakavakin kiusaaminen pysyy aikuisilta piilossa, jos se ei ole fyysistä väkivaltaa tai tapahdu aikuisten nähden ja kuullen. Kiusaaminen ei ole pikkuasia eikä sitä kuulu missään muodossa vähätellä. Joskus se tapahtuu koulussa, monesti myös koulun ulkopuolella, vaikka tekijä ja uhri voivat olla esimerkiksi samalla luokalla tai samassa koulussa.

Rikosuhripäivystyksen verkkosivuilla kerrotaan, että koulukiusaamista voi olla toisen haukkuminen, nimittely, uhkaaminen, mitätöiminen, eristäminen, uhkailu, töniminen, lyöminen tai omaisuuden tuhoaminen. Väkivallan käyttäminen, uhkaaminen, toisen kunnian loukkaaminen tai omaisuuden tuhoaminen eri muodoissaan on lailla kiellettyä ja se voi täyttää myös rikoksen tunnusmerkit.

Alle 15-vuotiaita ei voi rangaista rikosoikeudellisesti, mutta nuoresta rikoksentekijästä tehdään lastensuojeluilmoitus. Rikoskomisario Jukka Keron mukaan alle 15-vuotiaiden tapauksissa on aina sosiaaliviranomainen mukana (KP 5.1.). He tekevät omat arvionsa jatkotoimenpiteistä. Esitutkinnan aikana voidaan sovitella korvausvaatimuksista vanhempien kesken.

Keskipohjanmaan digijutussa kerrottiin torstaina, että kokkolalaista yläkouluikäistä pahoinpideltiin loppuvuonna koulun pihalla. Pahoinpitely tapahtui illalla kouluajan ulkopuolella. Pohjanmaan poliisi on vahvistanut rikosilmoituksen ja sen, että tapausta on tutkittu.

Kokkolan sivistysjohtaja Terho Taarna ottaa vakavasti lasten ja nuorten kohtaaman kiusaamisen ja väkivallan. Hänkin tunnistaa, että some on tuonut kiusaamisesta "uusia muotoja esiin". Taarnan mukaan koulun kurinpitotoimista vakavimmat ovat kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen. Joskus selvittely vaatii vähän laajempaakin oppilashuollollista näkökulmaa. Vakavimmillaan kyse on poliisiasiasta.

On hyvä, että koulussa halutaan tietää myös tapauksista, jotka tapahtuvat kouluajan ulkopuolella. Vaikea kuvitella, että kiusaaminen ja väkivalta olisivat vain yksittäisiä tapahtumia ja niillä voi olla hyvinkin pitkät jäljet. Siksi asioihin on puututtava mahdollisimman nopeasti. Myös henkinen väkivalta jättää jälkensä.

