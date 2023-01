Elinkautiset vankeustuomiot ovat kiristyneet, mutta oikeusjärjestelmässä on vaarallinen aukko: "Systeemi on aivan idioottimainen, jos joku pääsee tappamaan monta kertaa"



Neljään henkirikokseen syyllistynyt Michael Penttilä on yksi pahamaineisimmista ja tunnetuimmista elinkautisvangeista Suomessa. Elinkautista istutaan keskimäärin 14-15 vuotta. Kuvassa alkujaan oululainen rikollinen tuomiolla hovioikeudessa vuonna 2019.

Vankien määrä suomalaisvankiloissa on vuosikymmenten ajan vähentynyt, mutta elinkautisvankien määrä on pysynyt korkeana. Suomen vankiloissa istuu Rikosseuraamuslaitoksen (Rise) tuoreimman tilaston mukaan 193 elinkautisvankia, mikä on samaa tasoa kuin edellisvuosina.