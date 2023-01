Kiitos vastineesta Anni Teerikangas, (KP 4.1). Koetin – ilmeisen huonolla menestyksellä – vakuuttaa, ettei sinun eikä muittenkaan tarvitse olla huolissaan. Maaseudun väki osaa hoitaa niin metsiään kuin eläimiään. Kovin on näkemyseromme suuri, jos Annin metsäala on supistunut 2,9 prosenttiin. Tietääkseni noin 75 prosenttia maamme pinta-alasta on metsän peitossa.

M. Ikonen kirjoittaa pääkirjoituksessaan (Aarre 11/22): "Talousmetsien elonkirjo on kansallinen kärkihanke." Kannattaa lukea. Lopuksi hän toteaa: "Kansallinen metsästrategia 2035 nostaa esiin kolme kärkihanketta, jotka ovat metsien kasvu, metsäalan uudistuminen sekä talousmetsien elonkirjo. Viimeksi mainittu ilahduttaa siksikin, että vieras ja vaikea biodiversiteetti on ilmaistu suomen kielellä. Elonkirjon vaaliminen on meidän kaikkien tavoite johon on helppo yhtyä".

Suosittelen myös lukemaan samasta lehdestä niin Keskisarjan kuin Isomäenkin kolumnit. Jälkimmäisen juttuun: "Hiilinielujen laskenta kaipaa selkeyttä ja läpinäkyvyyttä"; siitä ollaan varmaan samaa mieltä jokainen.

Teerikankaalle esitän kutsun tutustua oikeaan metsään minun kanssani, tosin mieluummin kesäaikaan.

Solveig Polvi

Lue myös:

Anni Teerikankaan mielipidekirjoitus: Metsä ja puupelto ovat aivan eri asioita

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Solveig Polven mielipidekirjoitus: Teeret ja Teerikangas hukassa?

Anni Teerikankaan mielipidekirjoitus: Minä tiedän mikä vei teeret metsistä

Erkki Hannin Näkökulma-kirjoitus: Teerien teatterissa – Kohtaaminen säväyttää aina, mutta se on näillä main nyt harvinaista