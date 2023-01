Pääkirjoitus: Jokainen voi vaikuttaa siihen, iloitaanko lapsista vai ärsyttävätkö lasten äänet

Suomessa pohditaan, miten väestökasvu syntyvien lasten kautta saadaan aikaiseksi. Syyt siihen, että ihmiset eivät hanki lapsia, ovat hyvin monenlaisia, mutta luvut puhuvat puolestaan.

Kuntien ja kaupunkien pitäisi keskittyä entistä perheystävällisempään viestintään, painottaa Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch (KP 8.1.). Hänen mukaansa tarvitaan hyvin selkeää viestintää siitä, millaisia palveluita perheille tarjotaan ja että lapsiperheistä ei leikata, kouluja ei suljeta eikä palveluita lakkauteta. Rotkirch puhuu muutenkin asenneilmapiirin vaikutuksesta.

Väestötutkimuslaitoksen johtajan puhe hätkähdyttää. Tuntuu ikävältä ja vieraalta, että ilmapiiri lapsia ja lapsiperheitä kohtaan olisi jopa vihamielinen. Kysymys onkin käytännön teoista, joita kunnat, valtio, yritykset ja meistä jokainen tekee.

Myös Keskipohjanmaan haastattelema veteliläinen Pulkkisten perhe on huomannut, että suomalaisilla olisi parannettavaa siinä, miten lapsiin suhtaudutaan. Perheen äiti Titta Pulkkinen arvelee, että itsekin pitäisi rohkeammin mennä ja tehdä asioita lasten kanssa.

Ja tottahan on, että tuntuu kuin lapsia näkyisi katukuvassa lopulta aika vähän. Toisaalta kun katsoo leikkipuistoja, uimahallia, jäähallia tai viikonloppuna kauppakeskusta, kuva näyttääkin toisenlaiselta. Lapsia ja nuoria on liikkeellä, mutta välimatkat kuljetaan autoilla. Lapset ovat entisaikoja vähemmän liikkeellä omin päin. Maisema on siinä mielessä muuttunut.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Lapsiystävällisyyttä voivat olla palvelut ja erilaiset ylimääräiset tuet kuten maksuton varhaiskasvatus. Keski-Pohjanmaalla Vetelissä maksetaan vauvarahaa yhteensä 5000 euroa, mikä voi osaltaan kannustaa vaikkei varmasti kenenkään lapsihaaveita ratkaise.

Suurin selitys heikkoon syntyvyyteen on Väestöntutkimuslaitoksen johtaja Anna Rotkirch mukaan se, ettei esikoisia synny perheisiin. Kynnys perheellistymiseen on siis jostain syystä liian suuri. Rotkirchin tarjoama kotitehtävä onkin se, että muun muassa kunnissa on mietittävä, mistä empiminen kiikastaa.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.