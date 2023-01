Kokkolan kaupunki muistuttaa verkkosivullaan latuetiketistä, jotta ulkona liikkuminen olisi kaikille mahdollisimman turvallista ja mukavaa.

Perussääntö numero yksi on, että älä kävele ladulla. Perinteisen latu-urat ja vapaan hiihdon osa on tehty hiihtämistä varten, eikä niitä saa muilla liikkumistavoilla rikkoa.

– Kaupungin ylläpitämiä talvikävelyreittejä ovat kevyenliikenteen väylien lisäksi Laajalahden rantareitti lähes kaksi kilometriä ja Sannanrannan talvipolku reilu viisi kilometriä, kerrotaan reiteistä.

Koiraa ei saa ulkoiluttaa yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla.

Koiran kanssa hiihtäville on koirahiihtovuorot tiistai ja torstai- iltaisin kello 20 alkaen Kirkonmäen kuntoradan ladulla. Lisäksi Kirkonmäen harjoituskenttäalueen ladulla puolen kilometrin lenkillä ja Alaviirteen lähes kahden kilometrin ladulla sekä Kokkolan golfkentän ladulla saa hiihtää koiran kanssa.

Suomen latu on listannut muutamia seikkoja, jotta yhteentörmäyksiltä ja kimpaantumisilta laduilla vältyttäisiin:

Kaikkiaan Kokkolassa on toistasataa kilometriä hiihtolatuja ja kuntoreittejä, joista valaistuja reittejä on noin 40 kilometriä.

Valot sammuvat valaistuilla laduilla illalla kello 22.

– Muistathan, että latuetiketin säännöistä voi kertoa muilla liikkujille ystävällisesti ja näin välttää sitä ei toivottua laturaivoa, muistuttelee kaupunki tiedotteessaan.