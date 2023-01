Pääkirjoitus: Suomen kielestä voi olla huolissaan, mutta yhteisöön pitää voida kuulua vähemmälläkin kielitaidolla

Keskustelu suomen kielen asemasta saa jatkua. Tällä erää näkökulma tuli tiedemaailman englannin kielen runsaudesta. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) ilmaisi joulukuussa huolensa suomen kielen asemasta suomalaisessa tiedemaailmassa. Esimerkiksi Helsingin Aalto-yliopiston maisterintutkielmista jopa kahdeksankymmentä prosenttia kirjoitetaan nykyisellään englannin kielellä.

Honkonen otti käyttöön uuden terminkin. Hänen mukaansa suomen kieli muuttuu pahimmillaan kyökkikieleksi tieteen, tutkimuksen ja ajattelun kielestä. Nyt opetus- ja kulttuuriministeriö on teettämässä laajan selvityksen siitä, uhkaako vieraiden kielten nopea yleistyminen kotimaista tiedettä ja tutkimusta.

Selvitystä odotellessa on syytä keskustella suomen kielen osaamisesta ja kielen muuttumisesta muutenkin. Ihmisten äidinkielen osaamisella on aina valtava merkitys riippumatta siitä, onko se äidinkieli suomi, ruotsi tai jokin muu.

Ei ole itsestään selvää, että omaa äidinkieltä osataan hyvin vaan erot ovat huimia. Siksi esimerkiksi maahanmuuttajalasten oman äidinkielen opetukseen pitäisi kiinnittää huomiota. On tärkeää, että osataan uuden maan kieltä, mutta äidinkielen merkitystä ei saa vähätellä.

Kielet muuttuvat ja sekoittuvatkin. Esimerkiksi Suomessa kuullaan paljon sanoja, jotka ovat englannista tai jostakin muusta kielestä syntyneitä väännöksiä. Joskus kysymys on silkasta laiskuudesta. Ei haluta hakea rikkaita suomalaisia tai ruotsinkielisiä ilmaisuja vaan poimitaan termejä englannista. Myös monien yritysten sisäinen kieli on englanti. Tämä on tietysti tietoinen päätös kansainvälisissä yrityksissä.

Englannin kielen siirtyminen arkeen on tapahtunut nopeasti 2000-luvulla. Siihen ovat vaikuttaneet monet tekijät, kuten sosiaalinen media ja englannin asema kansainvälisen viestinnän kielenä, arvioi Kotimaisten kielten keskuksen erityisasiantuntija Matti Räsänen viime kesänä Ylen haastattelussa (7.6.2022).

Suomen kielen asemaa turvaavat kuitenkin monet asiat, joten suomen kielen "englannistumisen" ongelmaa ei pidä liioitellakaan. Asiassa on myös toisenlainen näkökulma, jonka erityisasiantuntija on tuonut näkyviin. Meidän tulisi hyväksyä ja pitää arvostettavana kaiken tasoista suomen kielen käyttöä. Puheyhteisön jäseneksi pääsy kuulostaa hyvältä tavoitteelta. Se on erityisen tärkeää, kun suomalaiseen yhteiskuntaan ja työpaikkoihin halutaan uusia jäseniä.

