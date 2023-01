Heikki Kossi Tanskan elokuva-akatemian Robert Award-ehdokkaana – Kokkolalainen maailmanluokan foley-artisti kisaa parhaasta äänisuunnittelusta: "Hienoa, että dokumenttielokuvan ääni-ilmaisu on arvostettu ehdokkaaksi fiktioelokuvien joukossa"



Kokkolalainen äänitaiteilija, äänisuunnittelija, foley-artisti Heikki Kossi on Tanskan elokuva-akatemian Robert Award- ehdokkaana parhaasta äänisuunnittelusta dokumentissa Sirpaleiden talo. Kategoriassa vuoden parhaaksi äänisuunnitteluksi - ehdokkaina ovat: Andreas Sandborg: Krysantemum, Heikki Kossi: Et hus af splinter, Kristian Selin Eidnes Andersen: Bamse, Marco Vermaas: Speak No Evil, Peter Albrechtsen: Du som er i himlen, Peter Albrechtsen; Et hus af splinter, Rasmus Winther Jensen: Holy Spider.