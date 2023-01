Sami Elopuro, Kyra Kyrklund, Marjo Matikainen-Kallström, Olli Mäki ja Jarkko Nieminen on nimetty Suomen urheilun Hall of Fameen. Uudet Suomen urheilun Hall of Fame -jäsenet palkitaan Helsingissä 12. tammikuuta järjestettävässä valtakunnallisessa Urheilugaalassa.

Kokkolasta lähtöisin oleva Olli Mäki voitti nyrkkeilyssä Euroopan mestaruuden sekä amatöörinä että ammattilaisena. Vuonna 1962 Mäki teki suomalaista nyrkkeilyhistoriaa ottelemalla höyhensarjan MM-tittelistä Helsingin Olympiastadionilla.

Vaikka MM-ottelu Olympiastadionilla Davey Moorea vastaan päättyi tappioon jo toisessa erässä, suurtapahtuman muisto elää. Muistoa on vahvistanut ottelusta kertova, vuonna 2016 valmistunut, elokuva Hymyilevä mies. Mäki esiintyi elokuvassa ja ehti myös nähdä uraansa ainutlaatuisella tavalla arvostaneen teoksen.

Amatööriuraansa Mäki ei päässyt koskaan huipentamaan olympiakisoissa. Ennen Rooman olympiakisoja 1960 hän kuului hallitsevana Euroopan mestarina sarjansa ehdottomiin kultamitalisuosikkeihin, mutta TUL:n seuran edustajana Mäkeä ei valittu Suomen joukkueeseen.

Vuoden urheilija -äänestyksessä Olli Mäki sijoittui parhaimmillaan kolmanneksi vuonna 1959. Hymyilevä mies -elokuva palkittiin Urheilugaalassa 2017 Urheilukulttuuriteko-palkinnolla.

Mäki nimettiin kymmenen ensimmäisen joukossa keskipohjalaisen urheilun kunniagalleriaan keväällä 2021. Kunniagallerian ovat perustaneet Kepli ja Keskipohjanmaa-lehti. Kunniagalleria löytyy Keskipohjanmaan verkkosivuilta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muista nimetyistä Nieminen on kautta aikojen menestynein suomalainen tennispelaaja. Hän ylsi miesten tennisammattilaisten ATP-rankingissa parhaimmillaan sijalle 13 vuonna 2006.

Ratsastaja Kyrklund kilpaili kuusi kertaa olympiakisoissa vuosina 1980–2008 ja sijoittui kolme kertaa viidenneksi. Kyrklund voitti kouluratsastuksen MM-hopea ja maailmancupin finaalin.

Matikainen-Kallström voitti maastohiihdossa 11 arvokisamitalia ja Vuoden urheilija -palkinnon 1986, 1987 ja 1989.

Squashpelaaja Sami Elopuro on mailapelien yksilölajien rankinglistoilla korkeimpaan sijoitukseen yltänyt suomalaisurheilija. Parhaimmillaan hän oli kuudentena squashin miesten maailmanlistalla vuosina 1992–1993.