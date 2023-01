Pääkirjoitus: Vartijoiden voimankäyttö on selvitettävä – Sen lisäksi koulutus, soveltuvuus ja valvonta on arvioitava

Vartiointiala on ollut keskustelun ytimessä siitä asti, kun sen ongelmista alettiin uutisoida. Lauantaina kuohunta kasvoi, kun kauppakeskus Ison Omenan asiakas kuoli vartijoiden otettua hänet kiinni. 35-vuotias nainen kuoli lauantaina voimankäyttötilanteessa kauppakeskuksen käytävälle. Poliisi tutkii asiaa, minkä seurauksena tiedetään tapahtumien kulku ja se, onko vartijoita syytä epäillä kuolemantuottamuksesta.

Joulun jälkeen poliisi kertoi tutkivansa Avarn Securityyn liittyviä väkivaltarikoksia. Lauantain tapahtumissa oli kyse suuren turvallisuusalan yrityksen Securitaksen työntekijöistä. Poliisi on kuulustellut neljää epäiltyä ja kuullut useita todistajia. Tutkimuksissa on hyödynnetty kauppakeskuksen tallenteiden lisäksi silminnäkijöiden videoita.

Sisäministeri Krista Mikkosen (vihr.) mukaan kauppakeskus Ison Omenan kuolemantapaus on järkyttävä. Sisäministeri viittaa myös aiemmin tapahtuneisiin pahoinpitelyihin, joissa epäiltynä on yksityisten turvallisuusalan yritysten työntekijöitä. Mikkonen on oikeassa vaatiessaan puuttumista turvallisuusalan vakaviin ongelmiin.

Nyt esiin tulleet tapaukset voivat olla vain jäävuoren huippu. Lievempiä ylilyöntejä voi arvioida tapahtuvan paljon useammin. Uhrien ei ole helppo lähteä puolustamaan oikeuksiaan eikä kaikilla tapauksilla ole silminnäkijöitä.

Turvallisuusalalla ei kerta kaikkiaan ole varaa huonoon maineeseen eikä vääränlaiseen toimintaan. Väkivalta ei ainakaan parane siitä, että vartijat ovat työtehtävissään.

Kansalaisten on voitava luottaa turvallisuusalan työntekijöihin. Pikemminkin voisi kuvitella, että heiltä voi mennä pyytämään apua sen sijasta, että kansalaiset joutuvat pelkäämään. Suomessa on totuttu luottamaan viranomaisiin. Meidän pitää voida luottaa myös vartijoiden ammattitaitoon ja kykyyn käsitellä ihmisiä kaikenlaisissa tilanteissa.

Espoon tapahtumat on tietenkin tutkittava perusteellisesti. Sen lisäksi on kiinnitettävä huomiota vartijoiden koulutukseen, soveltuvuuteen ja alan valvontaan. Asia ei saa unohtua, kun tutkittavina olevat epäilyt on selvitetty.

