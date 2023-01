The Voice of Finlandin 12. kaudella on mukana useita laulajia Keskipohjanmaan alueelta. Ensimmäisenä ääneen pääsee kokkolalainen Nelli Hotakainen, joka on mukana avausjaksossa. 32-vuotias Hotakainen ei ole ensimmäistä kertaa mukana, sillä hän osallistui Voiceen jo ohjelman ensimmäisellä kaudella. Hän pääsi silloin jatkoon valmentajanaan Lauri Tähkä. Kilpailumatka kuitenkin katkesi heti seuraavassa vaiheessa.

Hotakainen on nyt hoitovapaalla kahden pienen lapsensa kanssa. Haave laulajan urasta on kutkutellut häntä jo lapsesta asti, mutta ujous ja myöhemmin äitiys ovat jarruttaneet prosessia. Nyt Hotakainen kertoo olevansa sinut itsensä kanssa ja valmis tavoittelemaan unelmiaan.

Lohtajalainen Kirsi Mäntysaari on ammatiltaan poliisi. Nelonen

Kaudella ovat mukana myös 47-vuotias Kati Saarilampi Ylivieskasta, 30-vuotias Kiia Purontaka Kokkolasta, 29-vuotias Petri Tulppo Kärsämäeltä, 31-vuotias Teemu Dahlman Kokkolasta ja 34-vuotias Kirsi Mäntysaari Lohtajalta.

Ensimmäisessä Ääni ratkaisee -vaiheessa kilpailijat yrittävät saada tähtivalmentajien tuolit kääntymään laulullaan. Jos kukaan ei käänny, kilpailu päätty laulajakokelaan osalta siihen. Jos useampi valmentaja kääntyy, kilpailija saa valita, kenet hän haluaa valmentajakseen. Valmentajina ovat Anna Puu, Elastinen, Maija Vilkkumaa sekä Toni Wirtanen ja Sipe Santapukki. Kilpailijoiden matka ei kuitenkaan välttämättä jatku Knock out -vaiheeseen, vaikka he pääsisivät jatkoon. Tällä kaudella mukana on nimittäin uusi The Cut -osio, jossa kukin valmentaja pudottaa tiimistään kolme kilpailijaa ennen seuraavaa vaihetta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

The Voice of Finlandin juontavat Heikki Paasonen ja Elina Kottonen. Ohjelmaa voi seurata Nelosella ja suoratoistopalvelu Ruudun kautta. Ensimmäinen jakso esitetään perjantaina 27. tammikuuta.