Tiedossa on, että Keski-Pohjanmaalla on vahvaa vientiteollisuutta. Siksi meille ei ole yhdentekevää, millä tavalla vienti kehittyy ja mitkä ovat viennin tulevaisuuden näkymät. Ulkomaankaupan menestys luo hyvinvointia ja vaurautta vientivetoisiin maakuntiin kuten Keski-Pohjanmaalle.

Keski-Pohjanmaalla tavarat laivataan sataman kautta maailmalle. Johtotähtenä toimii Kokkolan rannan suurteollisuusalue KIP. Se työllistää jo 2400 työntekijää. Mikäli Kokkolan kaupungin kehitysjohtajaan Jonne Sandbergiin on uskominen – ja miksi ei olisi – suurteollisuudessa muhii yhteensä jopa tuhannen työpaikan uudet investoinnit vuoteen 2030. Niiden avulla kaupungin asukasmäärä voi hyvinkin ylittää 50 000 asukkaan maagisen rajan.

Keski-Pohjanmaalle ja Kokkolalle tyypillinen epäorgaanisen kemian tuotanto on tätä päivää ja huomista. Kokkolan kemia tuottaa raaka-ainetta. Vihreä siirtymä ei ole raaka-aineille uhka vaan mahdollisuus. Yhdestä mahdollisuudesta kertoo päivän Keskipohjanmaassa (11.1.) "vihreää" vetyä ja hiiltä biokaasusta valmistava Hycamite -yritys.

Vienti tuo Suomen keskeisten vientiliittojen tilaaman selvityksen mukaan Suomen kansantalouteen on noin 47 prosenttia sen kaikesta arvonlisäyksestä. Vientiyritykset työllistävät noin 42 prosenttia kaikista työllisistä.

Vaalien lähestyessä vientiteollisuuskin jalkautuu Helsingin Etelärannasta maakuntiin, ja järjestää vaalitilaisuuksia eri puolilla maata. Teollisuuden edustajat vierailevat tässä kuussa myös Kokkolassa. Demokratian H-hetken lähestyessä vientiliitot haluavat muistuttaa, mistä hyvinvoinnin rahoitus syntyy. Näissä talkoissa elinkeinoelämä ja varsinkin vientiteollisuus on aivan ratkaisevassa roolissa.

Kansanedustajaehdokkailta vientialat toivovat ennen muuta kolmea asiaa. On pidettävä huoli siitä, että Suomeen saadaan riittävästi uusia osaajia. TKI-rahoitusta tulee lisätä pitkäjänteisesti ja kilpailukyvystä on pidettävä huolta. Viennin toiveet eivät ole uusia. Näillä samoilla teemoilla yrityselämä on käynyt vaaleihin kerta toisensa jälkeen.

"Jos vientiteollisuuden toimintaympäristö on maassamme suotuisa, toimialamme luovat Suomeen kestävää kasvua, arvonlisää, vienti- ja verotuloja sekä työpaikkoja myös tulevaisuudessa", vientialat lupaavat tiedotteessaan. Tarkoitus on myös tarjota edustajaehdokkaille konkreettisia esityksiä tulevaan hallitusohjelmaan. Yrittää saa, mutta hallitusohjelmaan vaikuttaminen on todella vaikeata.

