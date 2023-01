Muistokirjoitus: Veikko Vähäsöyrinki oli Opettaja isolla O:lla

Veikko Vähäsöyringin kuolinuutinen (KP 6.1.) pysäytti muistutuksena elämän rajallisuudesta. Kotiseudulta etäämpänä eläneenä ei viime päivien tietoa minulla ole, enkä ole Veikkoa pitkään aikaan tavannut. Mielikuva hänestä ovat iloinen ja aina toimiva opettaja. On vaikea uskoa todeksi kuoleman todellisuus.

Autiorannan, kotikyläni Arvolan koulun opettajana yhteistoimintamme oli hyvin moninaista. Veikko otti minut opetusharjoitteluun koululleen ollessani Raahen opettajaseminaarissa. Veikko oli ohjaava opettaja, joka antoi hyviä ohjeita ja taitoja opiskeluuni liittyen.

Arvostin suuresti häntä kylän opettajana. Hän oli pienen kylän Opettaja isolla O:lla. Koulupiirissään Veikko oli todella pidetty ”kansankynttilä”. Hän järjesti piiritasoisia suunnistuskilpailuja ja joulupukkitoimintaa, jolla kartutettiin nuorisotoiminnan kassaa. Haaganlammen soutukilpailuissa juhannusaattoisin edustettiin Autiorannan kylää.

Veikko oli mukana yhteisissä kylän riennoissa. Huumorimiehenä hän toi iloisen hengen kokoontumisiin. Pieni hymyn väre ja vitsi ja letkautus ruokkivat yhteisoloa.

Veikko kirjoitteli pitäjälehteen hauskoja juttuja Posti-Heikistä. Odotin aina mielenkiinnolla, mitä hauskaa Veikko on kirjoittanut. Posti-Heikki on minun rippikoulukaverini, siksikin kiinnosti erityisesti, mitä Veikko on Heikistä kirjoittanut.

Arvolan koulun lakattua Veikko siirtyi Kalakankaan koulun opettajaksi. Koulun lopetus ja opettajan siirto edesauttoivat kylän hiipumista.

Jään kaipaamaan monien kanssa rehtiä toiminnan miestä.

Aimo Maijala

entinen haapajärvinen

Kokkola