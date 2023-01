Marika Hannulan mielipidekirjoitus: Poliisipulan torjuminen vaatii toimia

Eduskuntavaalit

Poliisin tyttärenä, siskona, useamman serkkuna ja muutaman tuttavana olen aina ollut sitä mieltä, että poliisi on ystäväsi ja auttajasi. Poliisien resurssien riittävyys on jatkuva haaste, johon on pyrittävä vaikuttamaan.

Vaikka resurssit olisivat kohdallaan, meillä on uusi haaste edessämme, mistä saamme poliisiksi soveltuvia nuoria. Kun tähän lisätään se, että Suomessa on suhteessa muihin EU-maihin vähemmän poliiseja kansalaisia kohden ja viime aikojen uutisoinnit lasten ja nuorten tekemistä rikoksista, tulee tulevilla päättäjillä olemaan useita merkittäviä haasteita ratkaistavana.

Poliisin määrärahat ovat hiljalleen kasvaneet viime vuosina, ja niiden kohdentumisesta on tehty selvitys. Tyypillisesti poliisille on myönnetty lisämäärärahoja vuosittain. Poliisin työn kehittämisen näkökulmasta rahoituksesta olisi tehtävä vähintään hallituskauden kestävä suunnitelma.

Tiettyjen rikosten tutkinta on suoritettava kiireellisenä. Näitä ovat mm. nuorten tekemät rikokset.

Tämän vuoden aikana tulevat lainsäädäntömuutokset lisäävät osaltaan määräaikoja ja laajentavat rikosnimikkeitä. Nykyisillä henkilöstöresursseilla uudet lainsäädännöt tulevat kuormittamaan nykyistä henkilöstöä.

Poliisien määrän kasvattaminen tulee olla yksi seuraavan hallituskauden tavoite. Haasteeksi tulee nousemaan kuitenkin se, että poliisiammattikorkeakoulun aloituspaikoille ei saada opiskelijoita. Hoitaja- ja pelastajapulan lisäksi tulemme kohtaamaan poliisipulan nopeammin kuin arvaammekaan.

Nyt on aika tehdä toimia, jotka vaikuttavat positiivisesti lasten ja nuorten fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Pidetään peruskoulu perusasioiden peruskouluna. Kannustetaan ja rohkaistaan lapsia omaehtoiseen liikkumiseen. Ei unohdeta taiteita ja kulttuuria hyvinvoinnin tukena. Pidetään huolta lapsista, nuorista ja perheistä.

Varmistetaan, että meillä on tulevaisuudessa myös poliiseja. Tehdään yhteistyötä kodin, koulun ja muiden viranomaisten kesken. Pidetään resurssit kohdallaan poliisissa, jotta he voivat olla omalta osaltaan tekemässä tätä työtä.

Marika Hannula

opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja sosionomi amk

eduskuntavaaliehdokas (kesk.)

Nivala