Kino-Keskipohjanmaassa uusi Avatar – Elokuva-arvioissa kotimainen Hamsterit sekä ruotsalainen Polta nämä kirjeet

Titanicilla kolme henkilökohtaista Oscaria voittanut Cameron ei ole tällä välin tehnyt muita fiktiofilmejä, vaan jatkaa saagansa parissa. Lisää jatko-osia Avatarille odotellaan nopeammalla syklillä, parin vuoden välein.

The Way of Water on antoisa koko perheen spektaakkeli yläkouluikäisistä alkaen. Animaatio hivelee silmiä ja eeppinen tarina on sanomaltaan luonnonsuojelullinen. Satua ja seikkailua riittää kolmeksi tunniksi. Loppuvyörytys tuo mieleen Cameronin Aliens-elokuvan.

Hamsterit. Ohjaus Markku Pölönen. Käsikirjoitus Markku Pölönen ja Paula Vesala Veikko Huovisen romaanista.

Kun kotimainen tuo mieleen elokuvataiteen klassikot, ei se kovin huono voi olla. Oman maan (2018) jälkeen kansansuosikki Markku Pölönen palaa jälleen menneen ajan kuvauksella. Kymmenes ohjaus, Hamsterit, perustuu Veikko Huovisen (1927-2009) rakastettuun romaaniin vuodelta 1957. Aihe on aiemmin kuvattu tv-sarjana vuonna 1982. Huovisen kirjasta syntyi aiemmin myös Pölösen uran paras filmi, Koirankynnen leikkaaja (2004). Aivan samalle tasolle uutuus ei yllä, vaikka pääosassa nytkin on loistava Peter Franzén. Kelpo elokuva Hamsterit kuitenkin on.

Huovisen romaanissa 1950-luvun nimihenkilö on köyhä, perintömökissään asusteleva haaveilija. Paikkakunnalla Hamsteria pidetään laiskana, kummallisenakin. Ajankulukseen hän puhuu Minniksi nimeämälleen lemmikkihiirelle. Hamsteri on yksinäinen mies. Kuten monet kaltaisensa, hän kerää kiinnostavaa, mutta teoreettista ja tarpeetonta tietoa rakastamistaan kirjoista. Toimeentulokseen Hamsteri kirjoittaa lehtiin merkillisiä ”pieniä kertomuksia eläimistä ja ihmisistä, joilla on talvivarastoja”.

”On lupa epäillä, että Hamsterin varastoimisinnostus on suurelta osalta kirjallista laatua”, kirjoittaa Huovinen. Elokuvaversiossa kaupan myyjän (Satu Tuuli Karhu) paljon myöhemmän ajan ilmaisuun puettu luonnehdinta ”kaikkien alojen asiantuntijasta” ei ihan osu kohdalleen. Hamsterin tieto on kapeaa ja erikoistunutta.

Hamsteri on lämmin kuvaus yksinäisyydestä ja masennuksesta sekä ystävyyden parantavasta voimasta. ANNAMARIA PALSI-IKONEN/MRP MATILA & RÖHR PRODUCTIONS

Elämäntehtävän Hamsteri löytää lähimmäisenrakkaudesta, naapurin hienoa huvilaa asuttavien perheiden auttamisesta ja henkisestä tukemisesta. Tämä on filmin hieno oivallus. Romaanissa kerrotaan vain Tellervosta ja Rurikista lapsineen. Osuva elokuvallinen lisäys on sekin, että käsikirjoittajat Markku Pölönen ja Paula Vesala ovat muuttaneet Hamsterin ammatin piirtäjäksi, joka tuon tuosta uppoutuu haaveisiin naapurin varakkaasta rouvasta (mainio Katariina Havukainen). Päiväunelmat nähdään mustavalkoisina mykkäfilmeinä. Niissä Hamsteri esiintyy pelastavana sankarina kuin Jean Renoirin Herra Langen rikoksen (1936) nimihenkilö, sarjakuvantekijä, joku kuvittelee itsensä lännen revolverimieheksi.

Viime vuosina Suomessa harvemmin näyttelevä Franzén saa nyt arvoistaan tulkittavaa. Monet Huovisen kuvailut on sijoitettu pitkiksi repliikeiksi, lähes monologeiksi, Hamsterin suuhun. Armoitettu näyttelijä selviää niistä katajaan kapsahtamatta.

Kuten Oona Airola ja Konsta Laakso Omassa maassa, myös Hamstereihin on löydetty tuore, hurmaava nuoripari. Vilma Kinnunen tekee läpimurron lämpimänä, neuvokkaana Telluna, joka pitää veikkausvoitolla äkkirikastunutta perhettä koossa.

Tellu on sekä kodin että elokuvan hengetär, mutta pitää jalat maassa. Se onkin tarpeen, sillä aviomies Rurikin ”sisällä on jotain särkynyt”, vaikka ”murtumakohdan vieressä on sentään ehyttäkin: väkevä näkemys jostakin ihmeellisestä”. Jaakko Ohtosen tulkinta eksyneestä, mutta uutta toivoa löytävästä Rurikista särkee sydäntä.

Enemmän kuin Veikko Huovisen kirja, joka kyllä vihjasi tästäkin, Markku Pölösen ohjaustyö kertoo yksinäisyydestä ja masennuksesta sekä ystävyyden ja yhteisöllisen toiminnan parantavasta voimasta, yksi hamstraus kerrallaan. Onnellisessa lopussa, kun tuvan lämmössä ja lyhtyjen valossa tanssitaan ja lumi viimein peittää huvilan ”arktisen talven kuristusotteella” (Huovinen), Hamsterit voisi jopa olla suomifilmin Ihmeellinen on elämä (Frank Capra, 1946).

Leikkisyyden, satuilun ja vakavampien teemojen yhdistäminen ei silti onnistu saumoitta. Yhtenäisyys kärsii, mikä voi hankaloittaa filmin vastaanottoa suuren yleisönkin silmissä. Ehkäpä kansanomainen Hamsterit onkin ohjaajansa kokeellisin teos sitten elokuvien Lieksa! ja Emmauksen tiellä.

Intohimojen kesä 1932. Kirjallisen kolmiodraaman tulkkeina Bill Skarsgård, Gustav Lindh ja Asta Kamma August. STELLAN RUNGE/SF STUDIO

Polta nämä kirjeet. Ohjaus Björn L Runge. Käsikirjoitus Veronica Zucco Axel Schulmanin dokumenttiromaanista. Kuvaus Stellan Runge. 120 min. K12. Pääosissa Asta Kamma August, Bill Skarsgård, Gustav Lindh. BioRex, Pietarsaari.

”Polta nämä kirjeet.” Näin kirjoitti Olof Lagercranz kesällä 1932 naimisissa olevalle rakastetulleen Karin Stolpelle. Kyseiset viestit olisivat voineet tuhota nuorenmiehen maineen. Mustasukkainen puoliso olisi myös saattanut ampua hänet revolverillaan, jota säilytti yöpöydällä.

Lagercranzin toive melkein toteutui vuosikymmeniä jälkeenpäin, 2008, kun suvun huvila paloi ja kirjailijan päiväkirjat sekä kirjeenvaihto sen mukana. Aineisto oli ehditty digitoida ja palautetut rakkauskirjeet onneksi tallessa toisaalla. Muuten emme näkisi tätä elokuvaa. Eikä petetyn puolison lapsenlapsi, Alex Schulman, olisi kirjoittanut dokumenttiteosta isovanhemmistaan, Karin ja Sven Stolpesta. Bränn alla mina brev ilmestyi 2018 ja suomennettiin kaksi vuotta myöhemmin. Nyt siitä on ilmestynyt Björn L Rungen ohjaama kiinnostava filmisovitus.

Kielletyistä suhteista on tarinoita pilvin pimein. Polta nämä kirjeet erottuu sillä, keistä se kertoo. Sven Stolpe (1905-1996) oli arvostettu kirjailija ja kriitikko, jonka teoksia suomensivat niin Mika Waltari kuin Aila Meriluotokin. Olof Lagercranz (1911-2002) oli vielä merkittävämpi kulttuurivaikuttaja, kirjailija ja kriitikko hänkin. Suomennettu on esimerkiksi Lukemisen ja kirjoittamisen taidosta (WSOY 1986). Karin Stolpe (1907-2003) oli kääntäjä, joka ruotsinsi Aldous Huxleyä, J.B. Priestleyä ja Simone Weilia. Kun intellektuellit rakastavat, on siitä leikki kaukana.

Kaikki Ruotsissa huomasivat Stolpen ja Lagercranzin verivihollisiksi. He olivat aina vastakkaisilla puolilla kulttuurisodissa. Kukaan vain ei aiemmin tiennyt syytä miesten vihanpitoon. Molemmat kirjoittivat toisistaan ilkeästi, Stolpe kokonaisen kirjan Lagercrantzista. Vasta Alex Schulmanin tutkimustyön jälkeen selvisi, että katkeruus johtui Karin Stolpesta. Nyt paljastui sekin, että molemmat kirjailijat olivat sijoittaneet naisen salanimillä omiin teoksiinsa: toinen enkelinä, toinen huorana, kuten elokuva sen muotoilee.

Polta nämä kirjeet alkaa nykyajassa, vuonna 2017. Aviokriisiä läpikäyvä Alex Schulman (Sverrir Gudnason) ryhtyy etsimään vihaisuutensa alkujuuria lapsuudesta. Takautumissa vuonna 1988 Alex todistaa 12-vuotiaana (taas yksi Stellanin pojista, Ossian Skarsgård) kahdeksankymppisten isovanhempiensa Svenin (Sten Ljunggren) ja Karinin (Marika Lindström) raivoisaa riitaa. Se koskee vanhoja kirjeitä. Intohimojen kesänä 1932 Asta Kamma August esittää 25-vuotiasta Karinia, Gustav Lindh nuorta Olofia ja Bill Skarsgård 26-vuotiasta Sveniä.

Elokuvan aikajänne on kiehtovan kerroksellinen, vaikka sen nykyaika ei pärjääkään vanhemman epookin kuvaukselle. Hyvä idea on kuitenkin se, kuinka Alex kiinnittää valokuvia, vuosilukuja ja johtolankoja valkoiselle taululle kuin rikosta tutkiva yksityisetsivä. Sverrir Gudnason on eturivin pohjoismaisia näyttelijöitä (Borg/McEnroe, Falling, Kuninkaallinen salaisuus, Rakasta mua) ja tekee taas vakuuttavan roolin.

Jos miesten repimässä ja vuorotellen hylkäämässä Karinissa näkee nuoren Pernilla Augustin herkkyyttä ja raikkautta, se johtuu sekä Asta Kamma Augustin osaamisesta että siitä, että hän on Pernilla Augustin ja ohjaaja Bille Augustin tytär. Iästään huolimatta August on näytellyt jo yli kaksi vuosikymmentä. Gustav Lindh ei ole ensi kertaa nuoren rakastajan (Rakasta mua) tai avionrikkojankaan (Queen of Hearts) roolissa. Runollisen kukkopojan osa sopii näyttelijän pirtaan kuin nakutettu. Bill Skarsgård (Himlen är oskyldigt blå, Se-kauhufilmit) esiintyy nykyään eniten amerikkalaisissa elokuvissa. Tässä hän tekee tyyppinsä vastaisen roolin huumorintajuttomana, takakireänä ja ahdasmielisenä kulttuuripyrkyrinä, joka luovaa taiteilijaa enemmän muistuttaa karikatyyriä kirjanpitäjästä.

Vaikka katsoja voi tuntea sympatiaa petettyä aviomiestä kohtaan, Sven Stolpe on näytelmän konna. Mies haluaa pitää älykkään edustusvaimonsa hinnalla millä hyvänsä. Sven harrastaa kaasuvalotusta: manipuloi säälittä vaimoaan vuoroin anellen ja vedoten, vuoroin häpäisten ja käskyttäen. Stolpen elämänmittainen kovan linjan uskonnollisuus ja Lagercranzin kannattama vapaa rakkaus iskevät vastakkain jo ensikohtaamisessa kesällä 1932. Vielä 1980-luvun lopussakin katkeran vanhan isoisä-Svenin julma tapa puhutella pientä Alexia on hiuksia nostattavaa.

Vastaavaa kirjoiksi kääntyvää avioliiton tragediaa on nähty tosielämässä muuallakin. Amerikkalaismestari Philip Roth kirjoitti 1990-luvun lopussa romaaninsa Mieheni oli kommunisti osittain kostona hänet jättäneelle vaimolle, näyttelijälegenda Claire Bloomille. Pari vuotta aiemmin Bloom oli julkaissut miehestään paljastusmuistelmansa Leaving a Doll’s House. Meillä taas muistetaan Maria Jotunin romaani Huojuva talo ja siitä televisioon tehty minisarja, joka kuvaa Jotunin ja kirjallisuudentutkija Viljo Tarkiaisen myrskyisää avioliittoa 1900-luvun alkuvuosikymmenillä.

Oscar-ehdokkaana olleen amerikkalaisen The Wifen (2017) jälkeen ohjaaja Björn L Runge on tehnyt pienen tauon jälkeen kotiinpaluun puitteiltaan hallitussa kolmiodraamassa Polta nämä kirjeet. Sellaiseen intohimon hehkuun ei tämä luvaton, historiallinen rakkaustarina syty kuin samantyyppinen, Pernilla Augustin 1900-luvun alkuun sijoittuva epookkifilmi Vakava leikki (2017). Kliseitäkin on mukana. Kun ei enää mitään muuta välikuvaa keksitä, laitetaan käsi autonikkunasta tekemään aaltoja vastatuuleen. Suurimmalla liekillä Rungen elokuvassa palaa vuoropuhelu. Kuten sekin arabiankielinen sana, jonka merkitys on ”rakastan sinua ja sieluasi ja kaikkea, mitä se koskettaa.” Näyttelijöiden jälki on kauttaaltaan hyvää niin nuorina kuin vanhoina ja kokonaisuus vankkaa ruotsalaistekoa. Varsinkin isolta kankaalta katsottuna Polta nämä kirjeet tarjoaa alusta loppuun tyylikästä, kirjaviisasta silmäniloa.