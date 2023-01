– Voi valinnan vaikeutta, nauraa taitavien naisten muodostama raati valitessaan Hilla Groupin käsityökilpailun voittajaa.

Pöydällä on lapasia ja pipoja, pienen pienistä aina isompiin malleihin. Pipoja ilman tupsuja ja tupsuineen, lapasia hienoine väriyhdistelmin sekä taitavin neulekuvioineen. Yhteistä nimittäjää malleille löydy, muuta kuin siitä, että kaikki tuotteet ovat käsin tehtyjä.

Tuotteet ovat tekijöiden itsensä suunnittelemia.

Kirkkaimmalle sijalle valikoitui Niina Liedeksen neuleet Kannuksesta. Markku Jokela

Hilla Group -konserni julkisti syyskuussa vietetyn Hillan-päivän kunniaksi käsityökilpailun, jossa sai suunnitella ja toteuttaa neuloen tai virkaten Hilla Group-aiheiset lapaset ja pipon lapselle tai aikuiselle.

Säännöt olivat yksinkertaiset ja selkeät: Lapaset ja pipon sai valmistaa haluamallaan tyylillä ja langoilla. Kilpailuaika oli 16.9.-31.12.2022.

Sanomattakin selvää on myös se, että kilpailutyön tuli olla ennen julkaisematon ja idean tekijän oma. Kilpailutyö ei myöskään saanut olla esimerkiksi vain värimuunnos jonkun toisen suunnittelemasta ja julkaisemasta mallista tai työstä.

Kilpailuajan sulkeuduttua kaikkiaan kaksikymmentäyksi työtä osallistui käsityökilpailuun ja päätyi arvioitavaksi.

Oikeastaan voittaja on kilpailu, mihin osallistuu näinkin sankka joukko upeita kädentaitajia.

– Ihan totta, tänä päivänä neulontabuumi on ihan valtaisan suosittua, se on ihana asia. Erilaisia kilpailuja järjestetään todella paljon, jopa niin, ettei aina saada niin paljoa osallistujia mitä olisi ennakkoon odotettu. 21 osallistunutta työtä on todella hyvä määrä, sanoo Tuula Puoskari Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja.

Arvosteluraadissa viestintäpäällikkö Minna Kallioinen, henkilöstöjohtaja Saija Hyry sekä Tuula Puoskari arvioivat kilpailuun lähetetyt työt "paremmuusjärjestykseen". Työ ei ollut helppo, mutta hoitui sulassa sovussa ja aika yksimielisesti.

Ensin valikoitui kuuden kärki ja sen jälkeen kilpailun voittajisto.

Muutama kilpailija oli aiheesta poiketen lähtenyt hillametsään, ei niinkään Hilla Groupille.

Kirkkaimmalle sijalle valikoitui Niina Liedeksen neuleet Kannuksesta.

– Tuotteessa on noudatettu kilpailuohjetta ja se on logon ilmeen mukainen. Pipo ja lapaset on toteutettu periaatteessa niin yksinkertaisen ohjeen mukaisesti, että se houkuttaa varmasti monentasoisia neulojia kokeilemaan ohjetta. Hauskinta pipossa on se, että väriraitojen järjestystä vaihtamalla voi itse valita itselleen ja omiin kasvoihin sopivan värin lähimmäksi kasvoja , arvioi Puoskari.

Toiselle sijalle valikoitui lapaset ja pipo Kolarista. Outi Jaako on valmistanut mukavan värimaailmaltaan retrohenkiseksikin mainitut lapaset ja kolmitupsuisen pipon.

– Ehdottomasti tämä on teknisesti parhain toteutus. Ohje on suunnattu enemmänkin ehkä haastavaa neulomista harrastavalle tekijälle, summaa Taito Keski-Pohjanmaan toiminnanjohtaja.

Henkilöstöjohtaja Saija Hyry näki Hilla Groupin hengen toteutuvan kokkolalaisen Anja-Riitta Leinosen pipossa ja lapasissa.

– Kolmannen sijan lapaset ja pipo ovat ihan kuin meille hillalaisille tarkoitettu, kuin suoraan brändikirjastamme. Nämähän voisivat olla ihan osa meidän työvaatetustamme, arvioi hän.

Käsityökilpailun voittaja saa 250 euron lahjakortin itse valitsemaan käsityöliikkeeseen, toiseksi tullut puolen vuoden digitilauksen yhteen Hilla Groupin lehteen ja kolmanneksi yltänyt Hilla Group -tuotepaketin.

Kaikki kilpailuun osallistuneet pipot ja lapaset jatkavat matkaansa Hope r.y:lle ja sitä kautta vähävaraisten perheiden iloksi ja käyttöön.

Arvovaltainen raati antoi erityisen kunniamaininnan kaustislaiselle Marianne Fromille, jonka lapaset ja pipo olivat upeita töitä, mutta vielä isomman vaikutuksen teki aistivammaisten kuntoutusohjauksessa työskentelevän Fromin valmistama aistikirja. Teoksessa eri materiaaleja pystyy koskettelemaan, tunnustelemaan ja kirjaa lukemaan vaikka pistekirjoituksella.

Ruotsalolaisen Leena Nikkisen vanttuissa ja pipossa luetaan lehtiä. Markku Jokela

Viimeisenä jutun kirjoittava toimittaja valitsi omaksi suosikikseen kaikista ihanista ja upeista töistä ruotsalolaisen Leena Nikkisen vanttuut ja pipon.

Vaikka elämme digijulkaisun aikaa minua ilahduttaa lapasissa vierekkäin seisovien lehteä lukevien hahmojen paljous. Toisaalta, jos nykyaikaistaisi mallia ja kääntäisi lehden taitoksen vaakaan, silloin käsissä olisi läppärit.

Taidanpa tarttua puikkoihin.

