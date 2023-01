Manolis Huukin mielipidekirjoitus: Turve on palautettava osaksi Suomen energiatuotantoa

Eduskuntavaalit

Talvi 2022–2023 on saapunut Suomeen koko painollaan. Lunta on ollut tullut Etelä-Suomea myöten ja niin myös paukkuvia pakkassäitä. Lumeen ja pakkaseen tottunut suomalainen soturikansa on jo kertaalleen peitonnut lumi- ja pakkaskyvyttömät kansat niin Raatteentien taisteluissa Suomen suuressa talvisodassa kuin arkipäivisin ennen töihin lähtöä. Toisaalta pakkasen kiristymisen sijasta monella suomalaisella on kiristynyt pinna nousevien sähkö- ja lämmityskustannusten seurauksena. Näin ei voi jatkua.

Kasvavien energiakustannusten lieventämiseen on ollut mahdollisuus. Turpeen käyttöä energiantuotannossa on jatkettava Suomessa. Ukrainan sodan seurauksena Eurooppaa koettelee energiakriisi.

Marinin hallitus päätti kohtalokkaasti vuonna 2021 ajaa Suomessa turpeen käyttö asteittaisesti nollaan. Suomen pitää olla kuulemma maailman kunnianhimoisin vihreässä siirtymässä, ja siksi turpeen tapaiset energiantuotantomuodot saivat mennä vuoden 2035 tavoitteen tieltä. Ihan sama menikö päätöksen mukana työpaikkoja tai osa Suomen energiahuoltovarmuudesta.

Onko Suomessa niin paljon liikaa työpaikkoja, että hallituksella oli varaa leikata 2 500 henkilötyövuotta työllistävältä alalta työpaikkoja pois? Turpeen työllisyysketjut ovat pitkiä.

Tosiasiat ovat päätöstä vastaan, koska kylmänä Pohjoismaana olemme riippuvaisia lämmitykseen tarvittavasta, läheltä saatavasta polttoaineesta. Suomi on turpeen suhteen omavarainen maa ja Suomesta löytyvänä luonnonvarana sen ominaisuudet kaukovoimalaitosten polttoaineena ovat lyömättömiä. Maatalouden käytössä turve on myös hyödyllistä mm. kuivikkeena.

Turve on ollut ja on edelleen huoltovarmuudellemme tärkeä, maaperästämme löytyvä luonnonvara. Katson Suomen edun vaativan sitä, että seuraava hallitus palauttaa turpeen polttoaineeksi suomalaiseen energia- ja lämmöntuotantoon.

Mitä monipuolisemmilla tavoilla Suomi tuottaa tarvitsemaansa energiaa ja lämpöä, sitä paremmin selviämme maailmanlaajuisista kysyntä- ja hintashokeista energia- ja lämpöteollisuuden toimialoilla.

Suomen etu on turpeen palauttaminen osaksi polttoainevalikoimaa. Palauttamisen seurauksena ihmisten pinna ei kiristy, vaikka pakkanen kiristyisi itsenäisessä isänmaassa.

Manolis Huuki

valtiotieteiden maisteri

kaupunginvaltuutettu, kansanedustajaehdokas (ps.)

Kannus