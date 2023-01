Pääkirjoitus: Jos nuoret eivät äänestä, heidän ajatuksensa eivät kuulu päätöksenteossa

Lähimenneisyydessä on nähty useat vaalit, kun edellisten eduskuntavaalien jälkeen on äänestetty kuntavaaleissa, aluevaaleissa ja seurakuntavaaleissa. Seuraaviin vaaleihin on 2,5 kuukautta ja epäilemättä yksi keskeisistä kysymyksistä on äänestysvilkkaus. Demokratia toimii hyvin, kun ihmiset haluavat vaikuttaa demokraattisin keinoin. Jokainen saa äänestää ja ainoastaan ikä rajaa äänioikeutta.

Nuorten äänestysaktiivisuus on ollut vuosia yksi vaalien avulla vaikuttamisen huolenaiheista. On aidosti ongelma, jos nuorten ääni ei kuulu suomalaisessa päätöksenteossa.

Ratkaisuksi on luonnollisesti tarjottu sitä, että kun politiikka on kiinnostavaa, on äänestäminenkin sellaista. Jos yhteiskunnallinen keskustelu on repivää tai joutavista asioista vääntämistä, se ei innosta nuoria eikä muitakaan mukaan.

Aluevaalien yhteydessä Suomessa kokeiltiin tekstiviesteillä kannustamista. Satunnaisesti valittuja 18–29-vuotiaita muistutettiin äänioikeudesta viestillä. Tämä ikäryhmä valittiin siksi, että juuri he äänestävät huomattavasti harvemmin kuin heitä vanhemmat suomalaiset.

Yli 30 000 nuorta sai tekstiviestin ennakkoäänestyksen alkamisen jälkeen ja päivää ennen varsinaisia vaaleja. Tekstiviestin saaneet äänestivät hieman enemmän kuin verrokkiryhmän nuoret.

Tutkimusryhmän johtajan, taloustieteen professori Jukka Tukiaisen mukaan aluevaalikokeilu on merkittävä tutkimushanke, koska samaan aikaan on onnistuttu aktivoimisessa ja lisäksi "osallistumisen vinoumien kaventamisessa myös ikäryhmän sisällä". Tämä tarkoittaa siis sitä, että normaalisti vähemmän äänestäviin tekstiviestimuistutuksella oli enemmän vaikutusta kuin muihin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Ruotsin ja Norjan mallin mukaan tehty kokeilu on hyvä idea, josta oikeusministeriö poiminee ajatuksia Suomenkin vaaleihin. Suomen tilanteessa on huolestuttavaa se, että erot äänestysaktiivisuudessa ikäryhmien välillä ovat suurempia kuin muissa Pohjoismaissa. Syitä hakemalla asiaan toivottavasti löytyy myös korjausta. Ratkaisu ei ole moralisoida niitä nuoria, jotka eivät äänestä.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.