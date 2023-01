Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Yksinkertaista mutta hyvää – Maku on aluksi ohuehko ja punaiset marjat hiipivät esiin vasta hetken päästä

Viiniarvio

Million Suns Grenache 2021, Australia, 11,99 €

Pikkaisen suhtaudun epäilevästi kun näen etiketistä, että punaviini on tehty pelkästään Grenache rypäleestä. Tykkään kyllä kovasti kyseisestä rypäleestä, mutta Ranskassa ja muuallakin se on useimmiten sekoitettu muihin rypäleisiin. Se on roteva, parkkihappoinen ja olemukseltaan suoraviivainen ja siitä on vaikea saada aikaan hyvää ja hienoa viiniä. Yleensä se muodostaa viinin ryhdikkään rungon ja muut rypäleet luovat varsinaisen maun. Mutta kun eteen tulee australialainen Million Suns Grenache, olen kyllä heti valmis kokeilemaan.

Sen tuoksussa on kohtuullisen kypsää hapankirsikkaa, kevyttä mustaherukkaa, vadelmaa ja mansikkaa. Tuore ja nuorekas tuoksu on hieman ilmeikkäämpi kuin yleensä tällä rypäleellä. Itse asiassa tuoksu on myös aika voimakas ja nousee hyvin nenään.

Maku on aluksi ohuehko ja punaiset marjat hiipivät esiin vasta hetken päästä. Parkkihappoja on reilusti, kuten pitääkin, mutta viinin olemus avautuu vasta jälkimaussa. Ja nimenomaan ruuan kanssa. Koska Grenache ei tarvitse mitään hienostelua, hyvin tehty pasta bolognese sai toimia koeannoksena ja hyvin toimikin. Hapot loiventuivat ja viinin varsinainen maku oli kiitettävän marjaisa ja runsas. Australialaiset yllättävät aina välillä ja saavat perusrypäleetkin maistumaan maukkaammilta kuin Euroopassa.