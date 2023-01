Keskipohjanmaassa astuu voimaan uudistuksia ensi maanantaista lähtien. Jatkossa paperille painettu sanomalehti ilmestyy yhdessä osassa sunnuntaista torstaihin. Perjantaina peruslehden lisäksi jaetaan tv-liite ja lauantaisin ilmestyy viikonvaihdeliite.

– Keskipohjanmaan sivurakenne muuttuu hyvin käytännöllisistä syistä. Yksiselkäisen paperilehden (lehti on yhdessä osasssa) tuottaminen on kätevämpää ja helpompaa. Senkin ansiosta voidaan keskittyä digitaalisesti julkaistavien sisältöjen tekemiseen ja kehittämiseen, perustelee Keskipohjanmaan päätoimittaja ja alueen sisältöjohtaja Tiina Ojutkangas ja jatkaa:

– Kuten on aikaisemminkin todettu, median tekemisen kustannukset ovat kasvaneet. Perinteisen sanomalehtimedian tulot ovat pienentyneet ja pienentyvät. On pakko arvioida, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä.

Lukijoiden kannalta muutos tarkoittaa sitä, että monet tutut juttusarjat, kuten Omin käsin, Kotoisasti ja Henkilöhtaista-jutut ovat luettavissa paperilehdestä lauantaisin. Lisäksi viikonvaihdeliitteestä löytyy jatkossa myös uutisanalyysi sekä yrittäjäjuttu, unohtamatta erilaisia tehtäviä, joita lukijat ovat lehteen toivoneet. Viikonvaihdeliite on sisällöltään ajattomampi ja sen on tarkoitus palvella lukijoita viikonlopun lukupakettina. Ensimmäinen viikonvaihdeliite ilmestyy lauantaina 21. tammikuuta.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

– Sisältöjä ilman muuta kehitetään ja uusi ilmentymä on lauantaina ilmestyvä viikkolehti. Se ilmestyy digitaalisesti ja paperille painettuna. Ylipäätään sisältöihin panostetaan eivätkä juttumäärät ole pienenemässä, pikemminkin juttujen sisällön on tarkoitus rikastua entisestään. Haetaan digitaalisesti toimivia julkaisutapoja kuten suoria lähetyksiä, videoita ja kiinnostavaa visuaalista maailmaa. Journalistinen laatu on tärkeätä riippumatta julkaisualustasta. Nyt kehitetään esimerkiksi analyysien tekemistä.

Alueen ajantasaiset uutiset ja tapahtumat kerrotaan jatkossakin tuoreina Keskipohjanmaan verkossa. Sieltä löytyvät lähes kaikki sisällöt jo ennen kuin ne julkaistaan paperilehdessä. Verkkosivuilta löydät myös digitaalisen näköislehden. Verkkopalvelussa uutisia tehdään viikon jokaisena päivänä aamusta iltamyöhään. Kaikki paperilehden tilaajat ovat oikeutettuja lukemaan sisältöjä myös digistä ja voivat aktivoida omat tunnukset Keskipohjanmaan verkkosivuilla.

– On ollut mukava huomata, että uutiset ja hyvin monenlaiset jutut kiinnostavat digissä. Kun tänä keväänä laajennamme aihepiirejä, olen varma, että löytyy myös uusia nuorempia kohderyhmiä, Ojutkangas sanoo.

Mediakentän muutokseen toimituksessa pyritään vastaamaan erilaisilla sisällöillä. Sen vuoksi lukijoille tarjotaan jatkossa myös uudenlaisia mielipideaineistoja, joista tuorein esimerkki on maanantaina käynnistyvä videoblogisarja. Siinä Keplin toiminnanjohtaja Kalle Lassila puhuu suoraan liikunnasta ja siihen liittyvistä oletuksista.