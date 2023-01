Henrik Huhdan mielipidekirjoitus: Sote syvensi kruunupyyläisten ahdinkoa

Keskipohjanmaan uutisesta Kokkolan terveyskeskus sai yli sata uutta asiakasta Kruunupyystä – monelle vaihtajalle tuli yllätyksenä, että mahdollisuus oman kotikunnan palveluihin on evätty (3.1.) kruunupyyläisten terveysasemanvaihdoista saa sen kuvan, että vaihtajia olisi jollain tavalla johdettu harhaan. Vaihtajia ei artikkelissa haastateltu.

Käytännössä kruunupyyläiset on pakotettu valitsemaan alistuminen hallinnolliseen hoivamalliin tai huolehtimaan terveyspalveluistaan itse. Kunta on väistänyt vastuunsa.

Monella vaihtaneella on omakohtaisia kokemuksia siitä, miten heidän elämänsä hankaloituu sote-uudistuksen myötä, kun vakiintuneita hoitokäytäntöjä Kokkolasta evätään. Heitä ei voi moittia siitä, että he järjestävät oman ja omaistensa terveyspalvelut parhaimmalla näkemällään tavalla.

Kruunupyyläisten siirrosta Pohjanmaan hyvinvointialueelle syntyviä epäkohtia on pyritty ratkomaan sopimuksella. Tehty sopimus kattaa vain murto-osan hyvinvointialueitten toimenkuvasta, ja sisällöllisesti se ei velvoita eikä oikeuta mihinkään. Jos se niin tekisi, se olisi ristiriidassa lainsäädännön kanssa ja loukkaisi yhteistyöalueitten (Turku ja Oulu) velvoitteita ja oikeuksia.

Vastuu on siirretty henkilöstölle, joita sitoo oman työnantajan ohjeistukset ja käytänteet.

Kaikki sosiaali- ja vanhuspalvelut ovat joka tapauksessa sopimuksen ulkopuolella. Sopimuksen katveeseen jäävät myös kaikki normaalit hoitotoimenpiteet, jotka eivät kuulu yhteispäivystyksen piiriin.

Sopimuksellinen tila on myös ristiriidassa uudistuksen tavoitteiden kanssa, mitä tulee terveys- ja hoivapalvelujen integroimiseen, toimivien ja johdonmukaisten hoitoketjujen luomiseen, rahoitukseen sekä demokraattiseen vaikuttamismahdollisuuteen.

Valinnanvapaus on heikoilla, kun se on ehdollinen ”yhteistyössä lähetteen kirjoittavan lääkärin kanssa”, joka on työsuhteessa omaan hyvinvointialueeseen. Lisäksi ”sopimukseen” on kirjattu merkittäviä rajoituksia.

Kruunupyyläisten keskeinen huoli on nimenomaan erikoissairaanhoidon palvelujen ja eri tukipalvelujen saatavuus lähialueeltaan Kokkolasta sekä hoitoketjujen toimivuus Kokkolaan ja Ouluun.

Lisähuolia aiheuttaa yhteensopimattomat potilastietojärjestelmät, mikä on potilasturvallisuusriski, kun kruunupyyläisiä kuitenkin akuuteissa, henkeä uhkaavissa tilanteissa viedään Kokkolaan. Asiaan liittyy vielä omaisten huoli saattajina ja läheisinä, kun tähän huolenpitoon on uhrattava työpäiviä etäisyyksien takia Vaasaan.

Toinen huoli liittyy palvelujen keskittymiseen säästösyistä. Tämä tietänee lähipalvelujen lakkauttamista ja keskittämistä suurempiin väestökeskittymiin, Pietarsaareen ja Vaasaan. Hyvinvointialueen ulkorajoilla toimivalle, väestöllisesti pienelle kunnalle tämä on todellinen uhka sekä palvelun että työllisyyden kannalta.

Pohjimmiltaan syy on maakunta- ja hyvinvointialuejaon valuviassa, joka ei huomioi toiminnallista todellisuutta Pietarsaari-Kokkola-alueella eikä Keskipohjanmaan keskussairaalan luontaista potilaspohjaa.

Henrik Huhta

Kruunupyy