Terveystalo ja Mehiläinen aloittavat koronarokotteen tehosterokotukset yli 18-vuotiaille

Yksityinen terveydenhuoltoyritys Terveystalo ilmoittaa aloittavansa koronarokotteen tehosterokotukset yli 18-vuotiaille. Terveystalo alkaa tarjota tehosterokotuksia työterveys- ja yksityisasiakkailleen, yhtiö kertoo. Rokotukset käynnistyvät 25. tammikuuta Helsingissä ja tiedotteen mukaan mahdollisimman pian myös Jyväskylässä, Oulussa, Tampereella ja Turussa.

Myös Mehiläinen ilmoitti torstaina käynnistävänsä koronan tehosterokotteiden antamisen 25. tammikuuta. Rokotteita on saatavilla yksityis- ja työterveysasiakkaille Mehiläisen yksiköissä. Rokotukset käynnistyvät noin 25 paikkakunnalla ja laajenevat tarpeen ja kysynnän mukaan.

Valtioneuvosto päätti ennen joulua, että koronarokotteita aletaan tarjota yksityisille terveydenhuoltoyrityksille. Tavoitteena on tuoda tehosterokotteet myös niiden täysi-ikäisten saataville, jotka eivät kuulu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemiin riskiryhmiin.

Päätöksen jälkeen suuret alan toimijat kertoivat tarvitsevansa selkeämpää lääketieteellistä linjausta siitä, ketkä rokotteita voivat saada. Nyt Terveystalon tiedotteessa kerrotaan, että Terveystalo on käynyt useita keskusteluita maan johtavien asiantuntijoiden kanssa uusimpien koronarokotteiden vaikutuksesta ja tehnyt oman linjauksensa.

Terveystalo kertoo, että rokoteaine on asiakkaalle maksuton ja rokotustyöstä peritään maksu, jonka Kela korvaa osittain. Hyvinvointiala ry:n tiedotteen mukaan Kela korvaa rokotuksesta 16 euroa.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Aikoja koronarokotuksiin ei voi vielä varata. Terveystalo kertoo avaavansa ajanvarauksen mahdollisimman pian.

– Käynnistämme koronarokotukset ensin suurimmissa kaupungeissa ja laajennamme koronarokotuksia kysynnän mukaan muuallekin, Terveystalon johtava ylilääkäri Petri Bono sanoo tiedotteessa.

Hyvinvointialan tiedotteen mukaan rokotteita aletaan toimittaa yksityisille terveydenhuoltoyrityksille noin kahden viikon kuluttua. Rokotus on mahdollista hakea oman työterveyshuollon kautta tai yksityisasiakkaana.

Valtioneuvoston päätöksen mukaan rokotteita voidaan luovuttaa yhdelle yritykselle enintään 500 000 euron arvosta. Rokotteet siirtyvät valtiolta THL:n päätöksellä hyvinvointialueille ja Hus-yhtymälle, jotka antavat ne eteenpäin yrityksille.

Mehiläisen yksityisasiakkaat voivat hakeutua rokotukseen suoraan Mehiläisen ajanvarauksen tai asiakaspalvelukeskuksen kautta. Rokotteen hinta on itse rokotteensa maksavalle 45,70, josta asiakas saa 16 euron Kela-korvauksen, kerrotaan yhtiön tiedotteessa.

Osa Mehiläisen työantajayrityksistä mahdollistaa työntekijöidensä tehosterokotukset työterveyden kautta. Työterveysasiakas voi hakeutua rokotukseen, kun työantaja on hyväksynyt tehosterokotteet työterveyssopimuksessaan. Työnantajat tiedottavat työntekijöitään rokottautumismahdollisuudesta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

– Jokaisen kansalaisen on syytä huolehtia, että itselle suositeltu koronarokotussuoja on kunnossa. On hyvä, että Suomessa rokotussuojan ylläpitäminen on nyt mahdollista riskiryhmien lisäksi myös muulle aikuisväestölle muun Euroopan tapaan, päättää Asklöf.