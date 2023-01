Sari Innasen ja Ira Hietanen-Tanskasen mielipidekirjoitus: Opiskeluhuollon painopiste on väärässä paikassa

Painopiste on siirryttävä opiskeluhuollossa ennaltaehkäisevään työhön.

Psykologiliiton mukaan vuonna 2022 koulupsykologien työajasta 70 % on mennyt yksilölliseen opiskeluhuoltotyöhön. Tästäkin huolimatta koulupsykologin vastaanotolle odotusaika on liian pitkä. Nuorten elämässä viikkojen, jopa kuukausien odotusaika on kestämätön.

Yhteisölliseen eli ennaltaehkäisevään opiskeluhuoltotyöhön käytetään työajasta vain 10 %, vaikka lain mukaan painopisteen tulisi nimenomaan olla ennaltaehkäisevässä työssä.

Painopisteen siirto oikeaan paikkaan on paitsi taloudellisesti järkevää myös inhimillistä. Oppilaiden ohjausta jatkohoitoon tulee helpottaa.

Ira Hietanen-Tanskanen

lakimies

Espoo

Sari Innanen

lakimies

Kokkola