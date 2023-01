Veijo Hukarin mielipidekirjoitus: Maatalouden tuki ajautuu kaupan yksiköitten voitoksi

Maatalous on ajettu ahtaalle ja keskustelu on siirtynyt tarvittavaan tukimäärään. Olisiko syytä ottaa uusi lähtökohta tälle keskustelulle?

Maatalouden asema on seuraus keskittyneen kaupan neuvotteluvoimasta. Tämä taas johtuu kilpailun puutteesta kaupan alalla. Kilpailuun vaikuttaminen on hyvin herkkä asia, ja siksi on välttämätöntä tutkia, mistä keskittyminen johtuu. Ehdottomasti on kiellettyä yhteiskunnan tuki vain jollekin kilpailun osapuolelle. Samoin on kiellettyä kilpailijoita koskeva poikkeava lainsäädäntö.

Suomalaisessa kilpailutilanteessa poikkeavuudet ovat mahdollisia ja niitä perustellaan usein erilaisilla yhtiömuodoilla (osakeyhtiö/osuuskunta). Tällöin on vaarana, että tuohon yhtiömuotoperusteeseen sisältyy myös kiellettyjä menetelmiä, jotka aiheuttavat jollekin osapuolelle etua suhteessa kilpailijoihin.

Yksi tarkastelu voidaan tehdä verotuksen kautta. Osakeyhtiö maksaa veron voitosta sekä osingonsaaja toisen kerran samasta tulosta. Osuuskunta maksaa alv- ja yhtiöveron osasta voittoa, mutta osingonsaajaa ei yhtiömuodossa ole lainkaan. Omistajalle tuleva voitto kulkee bonusnimikkeellä ilman verorasitusta omistajan tilille. Osuuskunta saa näin arviolta 100 miljoona euroa vuodessa muista poikkeavaa verotukea.

Kilpailussa pärjää parhaiten yritys, jolla on paremmat muskelit investointeihin. Verotuki on näin ratkaisevaa kilpailun kannalta.

Kiusalliseksi maataloustuen tekee se, että keskittyneen kaupan voimankäyttö joudutaan korjaamaan lisääntyvällä tuella maataloudelle. Käytännössä valtion myöntämä maataloustuki ajautuu näin kaupan yksikköjen voittoihin kenenkään havaitsematta kokonaisuutta.

Veijo Hukari

kauppatieteiden lisensiaatti

Kokkola