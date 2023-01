Pääkirjoitus: Huono-osaisuus näkyy suun terveydessä

Lasten ja nuorten hampaista kantaa vanhempien lisäksi huolta myös yhteiskunta tarjoamalla ilmaisen hammashuollon kahdeksaantoista ikävuoteen saakka. Tämän jälkeen purukalusto on jokaisen omalla vastuulla.

Edes ilmainen hammashoito ei takaa, että lasten ja nuorten hampaat tulisi hoidettua. Keskipohjanmaassa (14.1.2023) julkaistussa artikkelissa hammaslääkäri ja -hoitaja painottavat vanhempien vastuuta. Aikuisten tulisi huolehtia lasten hampaiden harjauksesta ihan kädestä pitäen kouluikään saakka ja valvoa tätä vielä ala-asteen ajan.

Hammashuollon ammattilaiset korostavat rutiinin tärkeyttä. Jos hampaiden harjaus on osa lapsen perushuoltoa syntymästä saakka, on mahdollista, että suun huolto pysyy päivän rutiineissa silloinkin, kun perheellä on vaikeaa ja vanhempien elämänhallinta koetuksella.

Myös säännöllisten atria-aikojen puute sekä makeat ja suolaiset herkut huuhdeltuna sokerisilla juomilla lisäävät suun terveysongelmia.

THL:n FinTerveys 2017-tutkimuksen mukaan suuhun ja hampaisiin liittyvät vaivat ovat yleistyneet kuudessa vuodessa. Kyselyn mukaan peräti kolmasosa suomalaisista nuorista miehistä ei käy hammaslääkärissä. 15-vuotiaista pojista 45 prosenttia harjaa hampaansa suositusten mukaisesti, kun tytöillä vastaava luku on 74 prosenttia. Yli 30-vuotiaista miehistä puolet ja naisista 80 prosenttia harjaa hampaansa kahdesti päivässä.

Koulutustaso vaikuttaa suun terveyteen ja omahoitoon. Vähiten koulutettujen suunterveys on selvästi huonompi kuin muiden koulutusryhmien.

Tämä näkyy myös lasten ja nuorten hampaiden hoidossa. On perheitä, joissa hampaat hoidetaan esimerkillisesti. Heikko sosiaalinen tausta tekee lapsista erityisen haavoittuvia. Pahimmassa tapauksessa vastaanotolle tulevalla lapsella on suussaan useita reikäisiä hampaita, jotka aiheuttavat kovankin kiputilan. Kun suu on kipeä, on lapsen vaikea ymmärtää, miksi suuhun kosketaan ja myös hoito vaikeutuu.

Hammaslääkäriliitto ja Hammaslääkäriseura Apollonia julkaisivat THL:n tutkimuksen jälkeen oman tiedotteen, jossa kantavat huolta nykytilanteesta. Vaikka nykyinen terveydenhuoltojärjestelmä takaa tarvittavan hoidon koko väestölle tasa-arvoisesti, suun terveydenhuolto on jäänyt osittain tämän mallin ulkopuolelle. Hammashuollon merkitystä ei ole nostettu sille kuuluvalle paikalle. Se on osaltaan kuin välttämätön paha, josta voi tarpeen tulle laistaa.

Kun aikuisväestölle ei ole tarjolla kattavia ja riittäviä suun terveydenhuollon palveluita, sairaudet kasautuvat sosioekonomisesti heikoimmassa asemassa oleville. Suun huono kunto aiheuttaa pahimmillaan kehossa matala-asteista tulehdustilaa.

Yksi ratkaisu tilanteeseen olisi maksuttoman hammaslääkäripalvelun ikärajan nostaminen Ruotsin mallin mukaisesti. Naapurimaassa hammaslääkärikäynti on maksutonta 23 vuoden ikään saakka. Jos tämä ei onnistu, olisi hyvä, jos voitaisiin harkita edes alennettuja hintoja tietyille ikäryhmille.

