Koneenkuljettaja ei sunnuntain ja maanantain välisenä yönä päässyt työmaalleen Kolarin Aalistunturin eteläpuolelle, jossa on viime viikolla aloitettu Metsähallituksen harvennus- ja siemenpuuhakkuut. Ympäristöliike Elokapina ilmoitti sometileillään pysäyttäneensä hakkuut ja osoittavansa mieltä ilmastolle ja luonnolle tuhoisia hakkuita vastaan.

Alueelle on esitetty kansallispuiston perustamista. Kolarin ja Muonion luonto ry esitti tammikuun alkupuolella ympäristöministeriölle Aalistunturin nykyisen luonnonsuojelualueen laajentamista hakattaville alueille.

HelsinkiläisetWilhelm Blomberg ja Theo Levlin kertovat pystyttäneensä yöllä puolijoukkueteltan ympäristöliike Elokapinan ja Luonto-Liiton metsäryhmän yhteisvoimin Laukkujärven lähelle hakkuutyömaalle johtavalle tielle. Mukana on heidän mukaansa noin 15 eri puolilta Suomea tulevaa ympäristönsuojelijaa.

– Noin kolmen aikaan tuli motokuski, jonka kanssa sitten lyhyesti keskusteltiin, hän sanoi, että pitäisi päästä töihin. Me kerroimme, että sen tähden me tässä ollaan, ettet pääsisi, Blomberg ja Levlin kertovat.

Metsähallituksen aluejohtaja Samuli Myllymäki kertoo, että tavoitteena on maanantain aikana aloittaa keskustelut tiesulun tehneiden kanssa.

– Hakkuutyöt on keskeytetty ja nyt selvitetään tilannetta, keitä siellä on ja minkälaisia tavoitteita heillä on, Myllymäki kertoo.

– Tavoite on, että työt saadaan uudelleen käynnistettyä.

Myllymäen mukaan tilanne on rauhallinen.

Blomberg ja Levlin kertovat, että ympäristönsuojelijaryhmän tavoitteena on pitää hakkuut pysäytettynä niin pitkään, että ne saadaan keskeytettyä virallisesti.

– Toistaiseksi olemme täällä.

– Täällä on arvokkaita metsiä, joilla on paljon suojeluarvoa. Jos nyt harvennetaan metsää, silloin sen arvo kansallispuistona laskee. Ympäristöministeriöllä on mahdollisuus tehdä suojelupäätös. Me odotetaan, että ympäristöministeriö edistäisi tätä asiaa, Blomberg ja Levlin sanovat.

Kolarin ja Muonion luonto ry on hakenut hakkuiden alueelle Lapin ely-keskukselta toimenpidekieltoa. Ympäristölakimies Pirkko Posio Lapin ely-keskuksesta kertoo, että hakemus on vireillä ja asian käsittely on ruuhkautunut.

– Päätös asiassa pyritään antamaan mahdollisimman pian. Toiveena tammikuun loppuun mennessä.