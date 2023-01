Pääkirjoitus: Työvoiman liikkuminen on normaalia, mutta vetovoimaa on syytä hankkia

Ruotsalainen akkuvalmistaja Northvolt on aloittanut rekrytointikiertueen Suomen länsirannikolla etsiessään työvoimaa Skellefteåssa sijaitsevalle akkutehtaalleen. Hiukan Kokkolaa pohjoisempana Ruotsin puolella sijaitseva yritys on täällä tiistaina. Yritys tarvitsee tehtailleen noin 4000 ihmistä vuoden 2025 mennessä. Kun samaan aikaan podetaan työvoimapulaa Suomessa ja pohjalaismaakunnissa, on tilanne vähintäänkin ongelmallinen. Työntekijöitä tarvitaan kipeästi myös Västerbottenin alueelle.

Siinä mielessä Ruotsin tilanne muistuttaa vaikkapa Kokkolan seudun tarpeita. Tarvitaan monenlaista osaamista, insinöörejä, henkilöstöhallinnon osaajia ja niin edelleen. Tavanomaisempien teollisuusammattien lisäksi erityisosaajia haetaan ympäri maailmaa. Huipputekijöitä voidaan saada niin Suomeen kuin Ruotsiinkin silloin, kun yrityksessä tehdään jotakin kansainväliselläkin tasolla erityisen kiinnostavaa. Silloin ei välttämättä maa tai paikkakunta ratkaise vaan mahdollisuus erityisen hienoon työkokemukseen ja merkintään cv:ssä.

Nortvoltin kiertue on herättänyt jo etukäteen keskustelua. Kilpailua on pidetty myös mahdollisuutena, mutta aika paljon pitää tehdä töitä kotipuolessa, että esimerkiksi "kilpailukykyinen palkka" ei vaikuta. Toisaalta eivät kaikki ole valmiita lähtemään toiseen maahan töihin, vaikka harppaus ei olisi maantieteellisesti kovin iso. Koti ja perhe eivät ole aina liikuteltavissa tai puolisolle ei ole työpaikkaa. Siksi on syytä arvioida myös sitä, miten vaikkapa lapsiperhe otetaan vastaan eikä pelkästään se ammattilainen, joka palkataan.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Kokkolassa alkaa vetovoimakampanja, jonka tavoitteena on edistää työvoiman saatavuutta. Kaupungin, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja yritysten yhteinen hanke on hyvä idea. Siinä yhdistyy nimenomaan se ajatus, että uusien asukkaiden ja työvoiman saatavuus on kokonaisuus.

Pääkirjoitukset ovat Keskipohjanmaan kannanottoja, jotka kuvastavat lehden periaatelinjaa. Kirjoitukset laatii Keskipohjanmaan toimitus. Periaatelinja on luettavissa lehden B-osan päivyrisivulta ja verkkosivuilla.