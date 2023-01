Lukijan mielipidekirjoitus: Soiten johdossa tarvitaan laajaa kokemusta

Toivottavasti jo tehty Soiten johtajaylilääkärin valinta pysyy voimassa – yhtään väheksymättä ylilääkäri Rajaniemen ammattitaitoa ja sitoutumista. Nyt (viimeistään) on soteorganisaatioissa huomioitava oikeasti perusterveydenhuollon tärkeä osuus palveluketjussa ja siinä tärkeä osa on ylimmällä johdolla.

Perusterveydenhuolto on kurjistunut jo vuosia, kun erikoissairaanhoito on haukannut ison siivun budjeteista – ja myös lääkäreistä, koska perusterveydenhuollon kehittämismahdollisuudet ovat mitättömät. Kuitenkin perusterveydenhuollon kehittäminen ja sen turvaaminen selkeyttävät hoitoketjuja ja mikä tärkeintä: tarpeenmukaisella toiminnalla vähennettäisiin inhimillistä kärsimystä. Huomioitava on myös ne säästöt, joita perusterveydenhuollon toimivuudella saadaan.

Siksi johtavan ylilääkärin kokemus sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon johtamisesta on ehdottoman tärkeää.

Pulinat pois ja yhteistyötä rakentamaan