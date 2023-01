Tarmo Hirvelän mielipidekirjoitus: Marin käyttäytyy moukkamaisesti

Sanna Marin käyttäytyy moukkamaisesti perussuomalaisia äänestäjiämme kohtaan. Rasistiksi haukkuminen on erikoista käytöstä maamme pääministeriltä. Näillä puheilla pääministeri tulee samalla leimanneeksi kaikki ne yli 500 000 äänestäjää, jotka antoivat tukensa perussuomalaisille viime eduskuntavaaleissa.

Sanna Marin posket hehkuen, avointa vihaa uhkuen maalittaa perussuomalaisia eikä lainkaan ymmärrä, että oma käyttäytyminen osoittaa hänen olevan juuri sitä, mistä muita syyttää. Tämä on niin ominaista käytöstä Sanna Marinille. Hän on median myötävaikutuksella alkanut uskomaan ylivertaisuutensa muihin nähden. Vika löytyy aina muista. Tämä on järkyttävää katsella ja kuunnella.

Puolueen rasistisuus on Suomen lain vastaista. Syytös, että joku suomalainen puolue olisi rasistinen, on hyvin erikoinen. Puoluelaki edellyttää, että on sitoutunut perustuslakien ja kansanvaltaiseen periaatteiden noudattamiseen.

Eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä on todennut, että jos Suomessa on rasistinen puolue, se tarkoittaa, että oikeusministeriö olisi puoluerekisterin ylläpitäjänä epäonnistunut tehtävässään.

Tarmo Hirvelä

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Ylivieska