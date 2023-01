Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton tes-neuvottelut katkesivat tuloksettomina – Teollisuusliiton Aalto arvioi sopimuksen syntymisen edellyttävän "kovempia toimia"

Helsinki

Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton väliset työehtosopimusneuvottelut ovat päättyneet maanantaina tuloksettomina, kertovat työmarkkinajärjestöt.

Työntekijäpuolta edustava Teollisuusliitto kertoo tiedotteessaan, että osapuolten erimielisyydet tulevasta palkkaratkaisusta olivat neuvotteluissa poikkeuksellisen suuret. Myös työnantajia edustava Teknologiateollisuus vahvistaa, että erimielisyydet ovat palkkaratkaisun tasossa.

– Palkansaajien ostovoima on viimeisen puolen vuoden aikana heikentynyt merkittävästi. Samaan aikaan teollisuuden yritykset ovat tehneet kovaa tulosta ja jakaneet ennätysosinkoja. Valitettavasti tätä ristiriitaa ei neuvottelemalla voida sovittaa. Sopimuksen syntyminen edellyttää ilmeisesti kovempia toimia, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto sanoi maanantaina tiedotteessa.

Teollisuusliitto kuuluu Suomen ammattiliittojen keskusjärjestöön SAK:hon, jonka hallitus on joulukuussa linjannut liittojensa tavoittelevan työehtoratkaisuja, jotka turvaavat palkansaajien ostovoimaa.

Teollisuusliiton Aallon mukaan palkankorotukset eivät vaaranna Suomen kilpailukykyä, koska palkat nousevat myös Suomen verrokkimaissa.

Teollisuusliiton ja Teknologiateollisuuden sopimusta on pidetty merkittävänä, koska vientialojen sopimus voi määrittää myös muiden alojen palkankorotuksia.

Työntajapuoli: Vastapuoli pitkittänyt neuvotteluja

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi kertoi maanantaina, että työnantajapuolella olisi vielä halua jatkaa neuvotteluja.

– Aitoa neuvottelua on koko syksyn vaikeuttanut se, ettei palkansaajapuolelle ole ollut todellista halukkuutta sopimiseen vaan neuvotteluja on haluttu syystä tai toisesta venyttää eteenpäin. Neuvottelustrategiana on selvästi ollut neuvottelujen pitkittäminen, Ruohoniemi sanoi tiedotteessa.

Osapuolet ovat olleet sopimuksettomassa tilassa joulukuun alusta lähtien. Toistaiseksi työntekijäpuoli ei ole ilmoittanut mahdollisista työtaistelutoimista.