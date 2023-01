Pääkirjoitus: Yhdysvallat voisi panna pisteen Turkin ”basaarikaupalle” – F-16-hävittäjistä ratkaisu Suomen ja Ruotsin Nato-solmuun?

Muskettisoturien perinteitä vaaliva periaate yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta alkaa saada yhä oudompia piirteitä Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa. Periaatteessa Pohjolan kaksikon Nato-jäsenyyden tiellä on kaksi maata, Unkari ja Turkki. Unkarin ratifiointi kyllä tulee, mutta Turkin ja ennen kaikkea sen presidentin Recep Tayyip Erdoğanin aikeita on mahdoton arvioida.

Ruotsin kurdien ja mahdollisesti muidenkin Nato-jäsenyyttä vastustavien provokaatio ripustaa Erdoğan-nukke jaloistaan Tukholman kaupungintalon edustalle toimi niin kuin teon takana olleet toivoivat. Turkki eli Erdoğan raivostui ja alkoi esittää uusia vaatimuksia.

Ruotsin ja Suomen on luovutettava 130 terroristia Turkkiin, jotta Turkki hyväksyy maiden jäsenyyden Natoon, presidentti Erdoğan sanoi sunnuntaina turkkilaismedian mukaan. Luku 130 vaikuttaa Stetson-menetelmällä vedetyltä. Ainakaan Suomessa ja Ruotsissa ei tiedetä mihin se perustuu.

Erdoğanin ei omille äänestäjilleen tarvitse lukuja perustella. Riittää kun hän osoittaa ajavansa horjumatta Turkin etua. Tämä motiivi ohjannee Erdoğanin Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksillä käymää ”basaarikauppaa” seuraavat viisi kuukautta. Turkissa järjestetään 18. kesäkuuta samaan aikaan parlamentti- ja presidentinvaalit.

Tämän hetken asetelmassa on vahvasti pattitilanteen maku. Suomi ja Ruotsi eivät tietenkään voi kävellä omien oikeusasteidensa ylitse ja palauttaa Turkkiin ihmisiä pelkillä poliittisilla päätöksillä. Jos taas Turkki eli asiallisesti presidentti Erdoğan ei luovu vaatimuksistaan, ollaan umpikujassa.

Aletaan olla tilanteessa, johon ex-puolustusministeri ja Kannuksen nykyinen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö viittasi Keskipohjanmaan haastattelussa viime marraskuussa (12.11.). Jos ratkaisua ei näytä syntyvän, ”kyllä Yhdysvallat tulee melalla avittamaan”, Niinistö arvioi.

Se ”mela” voisi ja voi olla Turkin ja Yhdysvaltain välillä hierottu kauppa F-16-hävittäjistä. Käytännössä presidentti Joe Bidenin hallinto koplaisi F-16-kaupan Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyksien ratifiointiin. Tosin tässä kuviossa on yksi epävarmuustekijä. Se on kongressin hyväksynnän saaminen ylipäätään hävittäjäkaupalle Turkin kanssa. Oli koplauksia tai ei.

Turkin ulkoministeri Mevlüt Çavuşoğlu on matkustanut Washingtoniin, jossa tämä asia on takuuvarmasti esillä. Onko Çavuşoğlun matkan seurauksena Suomi-Ruotsi-Turkki–umpisolmun avautuminen, selviää näinä päivinä. Se ei ole todennäköistä, mutta lienee mahdollisuuksien rajoissa.

Sekin on mielenkiintoinen piirre, että Turkki on havittelemassa Yhdysvalloista nimenomaan F-16-hävittäjiä, joiden ensilennoista on aikaa 45 vuotta. Toki koneesta on tehty lukuisia uusia versioita ja tuotanto jatkuu edelleen. Silti F-35 on aivan eri sukupolven moderni hävittäjä, jonka Suomikin päätti hankkia.

F-35 oli Turkinkin ykkösvaihtoehto, mutta Yhdysvallat ei niitä Turkille myy. Syynä oli Turkin päätös hankkia ohjuspuolustusjärjestelmä (S-400) Venäjältä. Yhdysvallat oli varoittanut Turkkia, että venäläisen asejärjestelmän kautta tietoa F-35:stä valuisi Venäjälle. Turkki ei varoituksista piitannut vaan teki kaupan Moskovan kanssa. Sen seurauksena Yhdysvallat sulki Turkin pois F-35-ohjelmasta.

Mikä mahdollistaa Turkin toimimisen Natossa niin kuin se on toiminut ennen ja toimii nyt? Vastaus on geopolitiikka. Turkki on Euroopan ja Aasian saranavaltio, jonka merkitys Natolle ja Yhdysvalloille on suurempi kuin sen aiheuttamat ongelmat. Sen vuoksi niitä siedetään.

