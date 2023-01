Kokkolalaisen ravintola Neran ruokalistalta saa 3D-tulostettua pihviä: "Kokkola on ohittanut Tampere–Turku-akselin mennen tullen" – Tällainen on 3D-tulostettu lankkupihvi



– Kokkola on nyt ohittanut Tampere–Turku-akselin mennen tullen, vitsailee MeEat Food Techin tuotekehityspäällikkö Jyri Hänninen. Kokkolalaisesta ravintola Nera Steakhousesta on nimittäin tullut Suomen toinen ravintola, jonka ruokalistalta on mahdollista tilata 3D-tulostettua lihankorviketta.