Hilla Group satsaa suoriin lähetyksiin ja videoihin: "Nyt vastataan maailman muuttumiseen ja kuluttajien toiveisiin"

Keskipohjanmaa on monien muiden Hilla Groupiin kuuluvien lehtibrändien tavoin on tehnyt runsaasti videoita ja suoria lähetyksiä. Niihin panostetaan Hilla Groupin toimituksissa entisestään.

Digiin sopivia sisältöjä tarvitaan, koska digitilaajien määrän ja kaupunkilehtien sivunäyttöjen halutaan kasvavan. Näin on linjattu myös sisältöstrategiassa.

– Nyt vastataan maailman muuttumiseen ja kuluttajien toiveisiin. Miksi emme mekin voisi tehdä yhä enemmän suoria lähetyksiä ja olla läsnä erilaisilla tavoilla? Tästä on jo hienoa kokemusta esimerkiksi Keskipohjanmaassa, jossa visuaalinen osasto on kehittänyt vuosia osaamistaan, sisältöjohtaja ja Keskipohjanmaan päätoimittaja Tiina Ojutkangas sanoo.

Satsaus näkyy pian myös henkilöstöjärjestelyissä. Kokkola-lehden päätoimittaja Outi Airola siirtyy videotuotannon tekijäksi ja kouluttajaksi Pohjanmaalla tammi-helmikuun vaiheessa. Tässä yhteydessä Kokkola-lehden toimintatapa muuttuu siten, että sen tekemistä vetää tuottaja Maria Store. Päätoimittajavastuu on Keskipohjanmaan päätoimittajalla.

Outi Airolan työ toteutuu tiiviissä yhteistyössä Keskipohjanmaan visuaalisen tuottajan ja muiden tuottajien, paikallisten päätoimittajien ja digituottajien kanssa. Lisäksi mukana ovat myös Kainuun ja Lapin sisältöjohto, tuottajat ja toimitukset.

Tuotantotiimit kootaan kulloisenkin työn tai juttukeikan tai projektin perusteella, eli tuotantotiimi on vaihtuva.

– Outi on tunnettu toimittaja ja on tehnyt aivan uraa uurtavaa työtä liikkuvan kuvan journalistina, joten haluamme tämän osaamisen laajenevan Hillan lehdissä. Tämä uudistus on suurelta osin vastaus myös asiakkaiden esittämiin toiveisiin entistä säännöllisemmistä paikallisista videosisällöistä, arvioi Ojutkangas.

Airolan ääni ja kasvot ovat tutut uutisreportaaseista noin parinkymmenen vuoden ajalta. Hän viittaa tuoreisiin tutkimuksiin, joiden mukaan sinällään suosittuja podcastejakin enemmän kiinnostavat sisällöt, joissa on liikkuvaa kuvaa.

– Yritämme löytää mielenkiintoisia liikkuvan kuvan sisältöjä – olivat ne suoria lähetyksiä tai eivät, Airola naurahtaa.

Videoiden ja striimien toteuttamista varten laaditaan sisältökonseptit nykyisten konseptien rinnalle. Videoihin ja striimeihin liittyvät suunnitelma ja ohjelmakartta tarjotaan yleisön nähtäville.

Tarkoituksena on tuottaa esimerkiksi pitkiä, ennalta suunniteltuja suoria lähetyksiä – toisaalta myös esimerkiksi radio-ohjelmien tai tv-ohjelmien kaltaisia sarjoja, siis säännöllisiä lähetyksiä.